El Real Club de Sotogrande, escenario de grandes campeones

El Real Club de Golf Sotogrande, sede del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters que se celebrará del próximo 17 al 20 de octubre dentro del Back 9 del DP World Tour, cuenta con una notable peculiaridad histórica: es uno de los pocos campos de todo el mundo en el que han triunfado, en las distintas competiciones disputadas en su espectacular recorrido, ganadores del Open Championship, el Masters de Augusta, el US Open y el PGA Championship.

Considerado como uno de los diseños más notables del prolífico y magistral Robert Trent Jones, quien en su libro Golf Magnificent Challenge lo eligió como uno de sus cinco campos favoritos, el Real Club de Golf Sotogrande ha servido de escenario para triunfos fundamentales en la carrera de golfistas que han brillado en los torneos más exigentes.

Aunque el recorrido de San Roque siempre ha destacado por los torneos que ha acogido en el ámbito amateur, los profesionales que han pasado por allí han dejado huella. En 1966, con el campo recién inaugurado, el argentino Roberto de Vicenzo se impuso en el Open de España de aquel año jugando magistralmente el tramo decisivo de la última jornada y justo al año siguiente se hizo con el Open Championship en Royal Liverpool. Veinte años después, Seve Ballesteros se adjudicaba en el Real Club de Sotogrande el Campeonato de España de Profesionales, preludio de su tercer Open Championship y (quinto major) que conquistó en 1988 en Royal Lytham & St Annes.

A otros jugadores su paso por el Real Club de Golf Sotogrande les sirvió de trampolín imprescindible. Ese fue el caso de José María Olazábal, ganador de la Copa del Rey de 1983 en este recorrido, un anticipo de los triunfos que llegarían posteriormente en su etapa profesional, entre los que se encuentran los Masters de Augusta de 1994 y 1999.

Años después, una de las mayores estrellas del panorama actual, Rory McIlroy, se impuso en la Copa Sotogrande en 2007, competición señera que ayudó a ubicarse al astro norirlandés.

“Ganar la copa fue un gran logro para mí. Me dejó claro que era capaz de competir contra los mejores en el terreno amateur y me acercó a cumplir mi sueño de jugar como profesional”, declaraba McIlroy, ganador de cuatro majors hasta la fecha (el U.S. Open de 2011, el PGA Championship de 2012 y 2014 y el Open Championship de 2014).

También aparecen en el palmarés de esta competición campeones de la talla de Padraig Harrington (ganador del Open Championship de 2007 y 2008, y del PGA Championship de 2008), Sergio García (ganador del Masters de 2017), Francesco Molinari (ganador del Open Championship de 2018) o Shane Lowry (ganador del Open Championship de 2019)

El listado de ganadores en el Real Club de Golf Sotogrande deslumbra y sin duda añadir su nombre será un aliciente adicional para todos los jugadores que compitan del 17 al 20 de octubre en la décima edición del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters.

El plantel estelar, el atractivo del Real Club de Sotogrande y la ubicación del torneo en el Back 9 del calendario, la fase decisiva de la Race to Dubai, son las bazas que convertirán el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters en un espectáculo único e ideal para todos los públicos. Las entradas ya están disponibles, con descuentos para federados y acceso gratuito para los menores de 13 años, y se pueden adquirir aquí.

El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf Sotogrande, está patrocinado por Estrella Damm y la Junta de Andalucía, además de estar cofinanciado con fondos europeos y haber sido declarado acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno de España.