Cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, una experiencia cada vez más internacional

La temporada 2025 de cruces a nado en las aguas de Estrecho de Gibraltar cerró con un balance de 48 travesías completadas y con la participación de 143 nadadores, según los datos aportados por la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), con sede en Tarifa. En total, 52 nadaron sin neopreno y 64 lo hicieron con traje de protección, además de 6 participantes en la modalidad de relevos. No hubo dobles cruces y 12 intentos terminaron sin éxito, el equivalente al 8,39% de los desafíos intentados en las aguas que unen el sur de Europa con el norte de África.

En la categoría sin neopreno, se destacó el nadador más rápido de 2025 con un tiempo de 2 horas y 51 minutos, logrado el 6 de abril por el alemán Andreas Waschburguer. En mujeres, las mejores marcas del año se registraron el 18 y 30 de abril, la india Sayani Das y la estadounidense Sarah Suzanne Thomas, ambas con un tiempo destacado de 3:51, consolidando la competitividad de la modalidad.

En los cruces con neopreno, la marca masculina más rápida del año fue de 3:12, registrada el 24 de julio por el español Jorge Ibáñez. Por su parte, la mejor marca femenina llegó el 30 de abril, con un crono de 3:37, que se convirtió en referencia de la temporada, de la mano de la británica Belinda Marie McGinley.

El protagonismo de los nadadores veteranos también marcó la temporada, con tiempos sobresalientes entre participantes mayores de 60 años. El cruce sin neopreno más notable entre los mayores registró un tiempo de 3:52 por parte del peruano Luis Gilberto Noriega Hoces a los 72 años, mientras que en mujeres la marca destacada fue de 4:32, obra de la británica Kathryn Mason, de 66 años. En la categoría con neopreno, la experiencia volvió a ser protagonista, con un tiempo de 3:52 de Alfredo Alejandro Tirado Chávez, de 74 años, entre los hombres de mayor edad y 4:51 como referencia femenina, con la australiana Jeanette Elisabeth Adams demostrando que la constancia sigue siendo clave en estos desafíos.

Unos de los cruces a nado de este verano en el Estrecho. / ACNEG

La juventud también dejó su huella en 2025, con un tiempo sobresaliente de 3:51 en la categoría masculina sin neopreno rubricado por el indio Anshuman Jhingran y otro de la misma marca en la rama femenina de su compatriota Sayani Das. Ambos registros consolidaron a los participantes más jóvenes como figuras emergentes. Con neopreno, los nadadores jóvenes completaron la temporada con marcas de 3:37 en hombres del español Neo Galceran Alastruey y 3:48 en mujeres de la española Nuria Aja Rábago, tiempos que reflejan el crecimiento y proyección de las nuevas generaciones en aguas abiertas.

La temporada también estuvo marcada por hitos históricos, entre ellos, el primer cruce a braza realizado por un nadador marroquí, Mohamed Amine El Fatmi, con un tiempo de 5:15, y el logro del primer nadador con autismo en completar el Estrecho, obra del turco Tuna Tunca, quien registró una marca 5 horas y 32 minutos.

Otro momento destacado fue el reto conseguido por una nadadora de 61 años, quien logró completar el prestigioso desafío de los Seven Oceans con un tiempo de 4:01 el 20 de mayo.

La temporada de los cruces a nado del Estrecho se pudo llevar a cabo gracias a la organización y el buen hacer de la ACNEG, que veló por la seguridad de los deportistas en una travesía que se suele realizar entre Tarifa y algún punto cercano de la costa norte de Marruecos: "Esta temporada ha estado marcada por un otoño especialmente complejo, con los meses de septiembre y octubre dominados por intensos vientos de levante que se mantuvieron durante muchos días consecutivos. Estas condiciones dificultaron las salidas. A pesar de ello, el esfuerzo conjunto y la coordinación han permitido mantener la actividad dentro de lo posible", destacó la asociación, que agradeció "la inestimable colaboración de las autoridades que hacen posible este reto en ambos países".