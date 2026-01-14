El córdobes Alfonso Pedraza, acuerdo cerrado con la Lazio

Alfonso Pedraza está a punto de convertirse en nuevo jugador de la Lazio de Roma tras alcanzar un acuerdo con el club italiano. El lateral izquierdo cordobés, de 29 años, finalizaría de esta manera su vinculación con el Villarreal CF el próximo mes de junio, cuando finalizaba su contrato. El paso del defensor andaluz al conjunto romano representa un paso importante en su carrera profesional y supone su segunda experiencia futbolística fuera de España, tras haber jugado en el Leeds durante una campaña.

El futbolista natural de Córdoba deja atrás una etapa de siete temporadas en el primer equipo del Villarreal, donde ha disputado un total de 221 partidos oficiales desde su debut en la campaña 2014-15. Durante este tiempo, Pedraza se ha consolidado como una pieza habitual en el lateral zurdo del conjunto castellonense, alternando períodos de titularidad con momentos de menor protagonismo. Su polivalencia para actuar tanto como lateral como carrilero le ha convertido en un futbolista versátil y apreciado por los diferentes técnicos que han pasado por el banquillo del Estadio de la Cerámica.

A lo largo de su trayectoria en el club amarillo, Alfonso Pedraza ha vivido también varias cesiones, como la que lo llevó al Real Betis una temporada, concretamente durante el curso 2021-22. También fue cedido anteriormente al Cd Lugo, al Leeds United y al Deportivo Alavés. Ahora, con 29 años y en plena madurez futbolística, el defensor ha decidido aceptar el reto de la Serie A italiana y embarcarse en una nueva aventura profesional.

Detalles de la operación con el conjunto romano

Según las informaciones que han trascendido en las últimas horas, el acuerdo entre Alfonso Pedraza y la Lazio a partir de junio de 2026 y hasta 2028, estaría prácticamente cerrado, pendiente únicamente de los últimos flecos burocráticos y del reconocimiento médico correspondiente. De hecho, el club italiano no descartaría intentar hacerse con los servicios del lateral cordobés este mes de enero en caso de que Nuno Tavares, jugador del club romano, salga en este mercado.

La Lazio, que actualmente milita en la Serie A italiana y compite regularmente en competiciones europeas, busca reforzar su lateral izquierdo con la incorporación de un jugador experimentado y conocedor del fútbol de élite. Pedraza cumple con ese perfil al contar con amplia experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas, donde ha disputado encuentros de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League con el Villarreal. Su llegada a la capital italiana representaría una apuesta del club romano por un futbolista en plena madurez deportiva.

Trayectoria del lateral cordobés en el fútbol profesional

Alfonso Pedraza nació el 9 de abril de 1996 en Córdoba y se formó en las categorías inferiores del Villarreal, club al que llegó en edad juvenil procedente del Séneca CF, de su tierra natal. Tras progresar en el filial amarillo, debutó con el primer equipo en la temporada 2014-15, aunque no fue hasta campañas posteriores cuando logró asentarse de manera más regular en la plantilla. Su proyección como lateral ofensivo, con buena salida de balón y capacidad para incorporarse al ataque, le ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Durante sus años en el Villarreal, Pedraza ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española, donde disputó encuentros con la Sub-19 y la Sub-21. Aunque debutó el 15 de octubre de 2023 con la selección absoluta, no ha logrado volver a ser convocado por Luis de la Fuente. Con el conjunto castellonense, el cordobés ha conocido momentos de éxito, como la consecución del primer título europeo de la entidad.