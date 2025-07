La Copa del Rey Mapfre de vela, lista para el arranque

Este martes, a las 12 del mediodía, los 249 barcos de la clase ORC tomarán la salida para la primera de las ocho pruebas (dos recorridos largos y seis bastones) de la 43 edición de la regata Copa del Rey Mapfre, que en esta 43 edición también conforma el Campeonato de Europa de la ORC (organismo internacional que acoge a este tipo de embarcaciones de regata).

La flota ORC este dividida en cuatro grupos formados por el tamaño (eslora) de cada barco. Así el grupo ORC 0 reúne a los de mayor talla y el ORC C a los más pequeños, dejando a los de tamaños intermedios agrupados en los grupos ORC A y ORC B. Este nuevo formato de una de las regatas insignias del Mediterráneo fue propuesto en el años 2023 al organizador, el RCN de Palma, por un grupo de periodistas especializados como un elemento dinamizador de la prueba que como se ha comprobado ha sido un acierto, ya que el nivel deportivo de la flota ha sufrido una importante alza en las cuatro clases. A esta flota de 249 barcos se une una de 15 exclusivamente femenina, que al competir en embaraciones monotipos no se incluye en los parámetros legislativos de la ORC que sólo admite a barcos de crucero ORC.

En cuanto a las novedades destaca la fuerte presencia de barcos de la Armada con el Aifos, patroneado por el Rey, como barco insignia en la clase Abanca ORC 0. Mientras que en la clase Uber ORC C, tiene dos barcos inscritos y uno entre los 15 de la flota Balearia Women’s Cup.

En cuanto a la armada andaluza, está compuesta por ocho unidades, al frente de la cual se encuentra el plurivictorioso Teatro Soho-San Miguel de Javier Banderas, navegando bajo la grimpola del Puerto Deportivo de Benalmádena y que encuadrado en la clase ORC 0, se presenta como el actual defensor del título conseguido en la edición del pasado año y con el objetivo de conseguir la que sería su novena victoria, aunque la competencia será muy alta dado el nivel de los 17 barcos admitidos en esta clase. En la ORC A está inscrito entre los 34 barcos que componen la flota el Estrella Damm de Ignacio Montes, mientras que los del Club Martino y de Tenis de Punta Umbría aspiran a reverdecer tiempos pasados donde consiguieron ser primeros en cuatro ediciones.

Dos barcos representan a los clubes náuticos de Cadiz y Mar de Almería, el Taboga de Aurelio Guzmán y el Floc Pro de José Miguel Camacho, ambos compitiendo en la clase ORC B. Y en la clase ORC C, son cuatro los barcos que componen la flota andaluza: el ya veterano en esta regata el JP Financial de Punta Umbría bajo los mandos de Félix Sanz de Frutos; el Regulo VII de la Comisión Naval de Regatas de la Armada de Cadiz con Carlos Supervielle como patrón; el Leonoris del CN de Benalmádena y Pablo Corrales al frente de su tripulación; y el Aquilón de Ignacio Benthem bajo la grimpola del prestigioso R.C. Mediterráneo de Málaga. En la flota de la Women’s Cup no hay representación andaluza.

El Comité Regatas ha previsto como prueba de apertura de esta 43 Copa del Rey Mapfre una regata larga de unas 10 horas de duración (aproximadamente 100 millas) y dado su coeficiente de 1.5 y el hecho que no es descartable, un pinchazo en la misma puede dejar al que lo haga sin opciones no solo al triunfo sino a figurar en los puestos altos de las clasificaciones.