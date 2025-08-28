El Club Baloncesto Algeciras se refuerza con el base Bernard Edokpayi

El Club Baloncesto Algeciras se ha reforzado con el base malagueño de 22 años Bernard Edokpayi, que llega al club tras su paso por el Hoelbaek, equipo de la Primera División de Dinamarca. Edokpayi se convierte así en el sustituto del americano Destan Williams, que sufre una lesión que le impedirá jugar con los cebeístas. Edokpayi firmó una destacada temporada con una media superior a los 17 puntos por encuentro en la disciplina danesa, confirmando así "su capacidad ofensiva y regularidad en el juego".

Con una altura de 1,95 metros, el nuevo base "aportará versatilidad al poder desempeñarse tanto en la posición de base como en la de escolta", lo que le permite adaptarse a distintas situaciones en la cancha y ofrecer soluciones en el perímetro.

Su trayectoria deportiva incluye etapas en conjuntos como el Bakken Bears, también en Dinamarca, además del CB Morón y el CB San Fernando en el baloncesto español, experiencias que le han permitido crecer y sumar competitividad en diferentes contextos. Ahora afronta un nuevo reto en el que espera consolidarse como un jugador importante, con la intención de aportar frescura, intensidad y capacidad anotadora a su nuevo equipo, que confía en su progresión y talento.