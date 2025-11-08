El Club Baloncesto Algeciras no da opción al Fuengirola (89-65)

El Club Baloncesto Algeciras ha vuelto a la senda de la victoria (89-65) tras imponerse este sábado al CB Salliver Fuengirola en la sexta jornada del grupo DA de la Tercera FEB.

El equipo de Miki Ortega se repuso a su único tropiezo, el revés en Jaén, con un triunfo incontestable en casa, en la pista del pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. Reid (18 puntos y 18 de valoración) y Edokpayi (14 puntos y 17 de valoración) lideraron a un CBA que tuvo a cinco jugadores en dobles dígitos de anotación y repartió minutos en un partido encarrilado desde pronto.

El CB Algeciras pisó a fondo en un primer cuarto demoledor (27-12) y encauzó aún más el marcador antes del descanso con otro cuarto ganador (24-16). El conjunto de Fuengirola regresó del intermedio con ánimos renovados y limó algo la diferencia, pero los de Miki Ortega cortaron las alas a su rival en un último periodo sin titubeos y de disfrute para la afición.

Los algecireños se ponen con un saldo muy positivo de 5-1 en la clasificación al acecho de los invictos Tíjola y Jaén.