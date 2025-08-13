Celta | Giráldez y todos los aficionados celestes quieren más

Con los refuerzos del portero rumano Ionut Radu y los atacantes Bryan Zaragoza, Ferran Jutglà y Borja Iglesias, cerrado este lunes después de unas duras negociaciones con el Betis, el Celta encara la ilusionante temporada de su regreso a una competición continental, ocho años después de disputar la semifinal de la Liga Europa ante el Manchester United de Jose Mourinho.

Giráldez y Aspas se han convertido en las dos piezas claves del crecimiento celeste tras el sonoro fracaso que supuso el paso del veterano Rafa Benítez por Balaídos. El Celta sigue pagando el enorme agujero que dejó en sus arcas la elevada indemnización que se llevó el técnico madrileño.

Su delicada situación financiera le ha obligado a vender a su mayor promesa, el joven atacante Fer López, al Wolverhampton, que un año antes ya había 'pescado' en Vigo al delantero noruego Jorgen Strand Larsen.

La venta de Fer López

Con los casi 25 millones que ingresó por el traspaso del canterano, el Celta ha reforzado su línea de ataque con dos jugadores que se adaptan a la perfección al estilo de Giráldez: Ferran Jutglà y Bryan Zaragoza. El primero viene de brillar con el Brujas y el segundo buscará en Balaídos relanzar su carrera.

En la llegada de ambos han influido tanto Giráldez como Aspas, que, como ya había hecho el verano anterior con Marcos Alonso y Borja Iglesias, telefoneó a sus nuevos compañeros para convencerles de jugar en Vigo. El capitán celeste también interfirió en las renovaciones de algunos canteranos.

Un proyecto consolidado

El segundo proyecto de la 'era Giráldez' mantiene su base, con los jóvenes Yoel Lago y Javi Rodríguez afianzados como gregarios de lujo de Marcos Alonso y el sueco Carl Starfelt, los carrileros Sergio Carreira y Hugo Álvarez asumiendo un notable protagonismo y el internacional español Óscar Mingueza alargando su estancia en el equipo pese al interés de varios clubes europeos.

A eso hay que unir la continuidad del medio centro Ilaix Moriba, después de que el club ejerciese la opción de compra de seis millones de euros acordada el pasado verano con el Leipzig, y el delantero Borja Iglesias, al que Giráldez pidió esperar porque era su primera opción.

Son muchos ingredientes para que el celtismo se ilusione con su equipo, al que probablemente pondrá la guinda un defensa central. Giráldez y la dirección deportiva suspiran por el exrojiblanco César Azpilicueta, que se reencontraría en el vestuario celeste con Marcos Alonso, con el que ya coincidió en el Chelsea.