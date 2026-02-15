'Castañer Yachts', 'Samba' y 'Lady Antonia' ganan la primera regata del Interclubs del Estrecho

Castañer Yachts (Real Club Marítimo de Sotogrande) en clase ORC, Samba (Real Club Náutico de Algeciras) en clase club y Lady Antonia (Real Club Náutico de Estepona Estepona) se proclamaron este sábado vencedores de la primera prueba del Campeonato Interclubs del Estrecho, que se celebró en Estepona (Málaga) con limitada participación.

La cita esteponera se convirtió en la primera del calendario después de que el pasado 24 de enero el temporal de lluvia y viento que azotó Andalucía obligase a la suspensión de la que estaba prevista como primera prueba del calendario, la que se iba a celebrar en aguas linenses bajo la supervisión del Real Club Náutico de La Línea.

Estepona dio el pistoletazo de salida al Campeonato Interclubs del Estrecho – Ceuta Emociona 2026 con una regata en la que la táctica fue tan determinante como la meteorología. La jornada, organizada por el Real Club Náutico de Estepona, estuvo pendiente hasta última hora de la evolución del viento, aunque finalmente las condiciones permitieron completar el programa previsto.

La flota afrontó un recorrido costero de 3,6 millas náuticas frente al litoral esteponero. Sobre el papel podía parecer un trazado asequible, pero la realidad fue muy distinta. La extrema variabilidad del viento convirtió la prueba en un ejercicio constante de estrategia, obligando a patrones y tripulaciones a adaptarse a cambios continuos de intensidad y dirección.

Las rachas oscilaron entre los 4 y los 16 nudos, alternando momentos de presión suficiente con amplias zonas de encalmada que atraparon a más de una embarcación. El verdadero desafío no fue la fuerza del viento, sino su irregularidad. Leer correctamente el campo de regatas marcó la diferencia, premiando a quienes supieron enlazar las rachas y evitar los pozos sin viento.

En la clase ORC, Castañer Yachts fue el más acertado en la gestión de estas condiciones, imponiéndose tras una navegación muy regular. En la clase Club, Samba confirmó su buen momento con una actuación sólida en los tramos más comprometidos del recorrido. Por su parte, en Reducida, Lady Antonia supo aprovechar mejor los roles y las transiciones para hacerse con la victoria.

La competición arranca así una nueva temporada en la que se espera mayor participación en próximas citas, siempre condicionadas por una meteorología que en el Estrecho suele jugar un papel protagonista.

La siguiente prueba del circuito está programada para el 14 de marzo, con el Royal Gibraltar Yacht Club como club organizador.

Resultados

Los resultados de esta primera prueba, que por añadidura pasan a ser los de las clasificaciones generales provisionales, son estos:

Clase ORC:

Castañer Yachts (RCM Sotogrande) Paul Chimene (RCM Sotogrande) Solerig VI (RCM Sotogrande)

Clase Club:

Samba (RCN Algeciras) Belesala (RCN Algeciras) Arquero (Independiente)

Clase Reducida: