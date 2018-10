La casa de los líos

La Real Balompédica va oscureciendo su horizonte a medida que pasan las semanas. Dentro, que es grave, y fuera del campo, que lo es aún más para una entidad que se pavonea de ser centenaria. Ayer firmó un empate, y van tres, ante una afición a la que van a obligar a dejar de creer en un equipo que solo se siente fuerte cuando juega fuera, juntito. Pero que en casa es incapaz de crear, de meter ritmo, de gustar, de provocar sensaciones. Y así la clasificación le ha mandado ya al duodécimo puesto. El Villanovense jugó a lo Julio Cobos y con eso y muy poquito más le dio para llevarse un punto sin temer en momento alguno que pudiese sufrir una angina de pecho a alguien del banquillo como consecuencia de la tensión. Porque sufrir, lo que se dice sufrir, sufrieron poco.

Y como a esta Balona cada día le crece un enano diferente, al final del partido saltó la noticia de que Ahmed Belhadji fue sorprendido en la madrugada del viernes en un pub del centro de la ciudad. El técnico, Jordi Roger -que no tuvo ayer su mejor día- admitió en rueda de prensa que tenía conocimiento desde el día antes, pero aun así decidió alinearle durante casi media hora. No es muy difícil imaginar lo que se le pasó por la cabeza a Juan Delgado y Pablo Santana, que estaban en el banquillo en condiciones óptimas y se quedaron con la cara partida. Y el primero hacía falta en un ataque huérfano de casi todo.

El partido de ayer de la Balona es de esos que levanta dudas. Muchas dudas. Infinitas. Vale que lo haga en las visitas al UCAM o a la UD Melilla, porque eso ya es cuestión de gustos, pero ¿necesita la Balompédica jugar con tres centrales en casa y ante el penúltimo clasificado? ¿Qué hará cuando venga el Murcia? El truco de Gato como carrilero derecho ya está descubierto y no hace efecto, porque el rival le acorrala en cuanto toma el balón. Y arriba Kike Gómez, a pesar de meter el gol, fue incapaz de inquietar a la zaga del conjunto serón. Da la sensación (modo ironía) de que en Gibraltar es mucho, pero que mucho más fácil jugar que en Segunda B.

El resultado de todo eso es que la Balona fue un equipo plano, insípido, amorfo hasta decir basta. Abel Suárez adormece el fútbol y Sana no está en su mejor momento. Ya le ganan hasta los balones aéreos. Si no llega a ser por cuatro chispazos de Juampe en la primera mitad y muchas cosas de Pirulo, no habría nada, pero nada que contar.

El encuentro duró un cuarto de hora. A los nueve minutos Pedro Montero soltó un duro disparo desde un costado del área que se envenenó y sorprendió por la corta al Javi Montoya.

La Balona reaccionó y tres después una acción de Pirulo la debió rematar Abel Suárez. No se sabe muy bien si fue demasiado generoso o remató extremasdamente mal, pero lo cierto es que se la puso a Kike Gómez para que éste solo tuviese que empujarla para hacer el empate.

Y punto y final. A partir de ese minuto (ojo, el 12) el partido fue apagándose hasta que no hubo nada de luz. Un tedio, un aburrimiento. Y un minuto y otro, y no sucedía nada. Que es lo peor que puede pasar en un partido de fútbol.

Entonces apareció Jordi Roger, que parece que se siente obligado a tratar de sorprender en cada jornada. Y a este ritmo va a acabar por sorprenderse a sí mismo. Ayer no se le ocurrió nada mejor que con el portero en tenguerengue realizar los tres cambios que le permite el reglamento de una tacada y modificar el sistema cuando quedaban 25 minutos. Y en una de estas sustituciones llevarse por delante a Abel Moreno que estaba llegando por la banda con mucho criterio.

La decisión del míster dejó un tufo a brindis al sol, a gesto para la galería que tira de espaldas. Y a la añeja afición de la Balompédica no se le cautiva con trucos del Magia Borras.

La consecuencia es que la Balona no solo no mejoró, sino que fue aun a peor. Entre otras cosas porque Ahmed Belhadji no hacía más que perder balones, igual porque a él también la noche le confunde.

En la última falta los de casa, con el público reclamando aquello del balón a la olla por poco se hacen un lío y acaban concediendo una ocasión. Por primera vez en mucho tiempo los locales regresaron a la caseta entre un silencio preñado de indiferencia que suena a preludio de tempestad.

Javi Montoya H

Gato l

Sergio Rodríguez l

Joe H

Carrasco H

Abel Moreno HH

(Pierre, 66') s.c.

Sana l

Abel Suárez l

(Ahmed, 66') l

Kike Gómez H

Pirulo HH

Juampe H

(I, Chico, 66') s.c.

Ismael Gil H

Cristian Márquez H

Tapia H

Javi Sánchez HH

Espín HH

Pajuelo H

Leandro l

(Raíllo, 68') s.c.

Borja García H

Carrasco l

(Cali, 88') s.c.

Poley H

Pedro Montero H

(S. Domínguez, 36') H