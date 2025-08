Carmen Azcoitia, de Algeciras al mundo con una pala de pádel en las manos

De la Plaza Alta de Algeciras a los rincones más variopintos del mundo con una pala en las manos. Carmen Azcoitia Mazo es una algecireña de 27 años que se ha convertido en la primera y única jugadora profesional de pádel de la ciudad. Ejerce de pionera en un deporte cada día más extendido y practicado, aunque del que resulta casi imposible vivir y dedicarse en cuerpo y alma. Carmen lo hace a base de mucho sacrificio y movida por una pasión inculcada por su familia desde pequeñita.

La algecireña última los preparativos de su maleta mientras atiende a Europa Sur para afrontar un viaje a Grecia, el destino de su próximo torneo. Carmen Azcoitia abandera sus orígenes allá adonde va y atesora una dilatada experiencia internacional tras haber competido en pistas de Italia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Qatar, Kuwait, República Dominicana, Hungría, Suecia, Mónaco, Francia, Bélgica, Marruecos o Túnez.

¿Cómo empezó esta afición al pádel? "Desde que casi tengo uso de razón, desde que cogí una raqueta con 4 añitos, gracias a mi padre y mi hermano. Ya lo que es competir de manera profesional llevo unos 3 años", explica Azcoitia, criada en pleno centro de Algeciras y con familia originaria de Ceuta.

La algecireña se dio cuenta de que podía dar el salto competitivo en un partido que disputó en Marbella, donde un profesional le preguntó, poco más o menos, que de dónde había salido. "Empecé a tomármelo más en serio y lo fui compaginando con mis estudios y después con el trabajo. No ha sido sencillo ni lo es ahora tampoco", reconoce Carmen, que finalizó su preparación como fisioterapeuta en Madrid.

Carmen Azcoitia.

La deportista compite en Grecia con una nueva compañera, la neerlandesa Liza Groenveld, contra la que sí ha jugado. "Es complicado tener una pareja de juego estable", explica. "Al final cada una tiene su calendario, sus objetivos y su vida. Lo ideal sería jugar siempre con la misma compañera, pero la realidad hace que te tengas que adaptar", agrega Carmen, que ha tenido una semana ajetreada en la que fue recibida por el alcalde en el Ayuntamiento.

"La visibilidad viene bien porque es verdad que se trata de un deporte minoritario en cuanto a profesionales, con pocas ayudas y patrocinadores", confiesa Azcoitia, que se tiene que costear todos los torneos. "A estos niveles es muy difícil ganar dinero. Te tienes que cubrir los viajes y demás, y los premios no dan para compensarlo", añade la algecireña.

Carmen Azcoitia tiene el objetivo de escalar en los rankings del circuito internacional de pádel, que tiene como su cumbre el Premier Pádel, donde se dan cita los mejores especialistas del mundo. En ese escalón se empieza a ver el pádel profesional con otros ojos. Para subir posiciones, la algecireña necesita sumar los máximos puntos posibles en cada uno de los torneos. En su última participación alcanzó las semifinales.

¿Cómo es Carmen Azcoitia dentro de la pista? "Me considero una jugadora constante. Me gusta defender con calma, llevar los puntos largos, aprovechar los momentos de ataque, pero sobre todo soy constante. En el pádel no te puedes venir abajo por un juego malo o un set, tienes que resistir y pelear hasta la última bola", se define.

La jugadora, que a sus 27 años se encuentra en su punto óptimo de forma y madurez, cuenta con un respaldo importante en lo técnico, ya que dispone del consejo de sus entrenadores Santiago Moreno y Rafa Roca, además de la estrecha colaboración de la psicóloga deportiva Olga Parres, una de las mejores en su especialidad. Carmen, que se conoce casi la totalidad de centros de pádel del Campo de Gibraltar, suele alternar sus pistas de entrenamiento y acude también a la academia Prodigy del Villa Padierna de Marbella.

La algecireña anima a los más jóvenes de la ciudad que peleen por sus sueños deportivos y aprovecha el altavoz para agradecer el apoyo a sus patrocinadores (Dunlop, Heliocare, Restaurante La Esquina, Área pádel, K-swiss, Prodigy Padel Academy, Villa Padierna Raquect Club y NDL Pro-health).