Carlos Alcaraz se proclama el jugador más joven de la historia del tenis en ganar los cuatro Grand Slam

Carlos Alcaraz ha cerrado un ciclo histórico en su carrera al conquistar, por primera vez, el Abierto de Australia, completando así el Grand Slam, el conjunto de los cuatro torneos mayores de tenis. Con esta victoria, el joven murciano une su nuevo título a los ya obtenidos en Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025), consolidando su nombre entre los grandes del deporte.

Con tan solo 22 años y 272 días, Alcaraz se convierte en el jugador más joven en la historia en completar el Grand Slam, superando el récord que había permanecido durante 87 años de Don Budge, quien logró la hazaña con 22 años y 363 días en 1938. Ahora, el español entra en la lista de leyendas junto a figuras como Roger Federer, Rafael Nadal, Rod Laver y Novak Djokovic, convirtiéndose en el noveno hombre en lograrlo.

La final del Abierto de Australia no podía tener un rival más imponente que Novak Djokovic, el número uno del mundo y dueño de 24 títulos de Grand Slam. Alcaraz venció al serbio, reforzando su dominio frente a Djokovic con cinco triunfos en diez enfrentamientos, tres de ellos en finales de Grand Slam. La victoria no solo le asegura el trofeo, sino también más de cuatro millones de dólares australianos en premios y un margen de 3.350 puntos sobre su más cercano perseguidor en el ranking, Jannik Sinner.

El torneo en Melbourne fue también un escenario de madurez y resiliencia para Alcaraz. Tras la eliminación de Sinner en semifinales, el murciano demostró su capacidad para mantener la calma en momentos críticos, especialmente en la maratoniana semifinal ante Alexander Zverev, un partido de cinco horas y media que puso a prueba su fortaleza física y mental.

A nivel personal, Alcaraz afrontó la competencia sin la presencia de Juan Carlos Ferrero, su mentor durante siete años, pero encontró apoyo en Samuel López y su hermano Álvaro, reforzando un nuevo equipo que ha acompañado su crecimiento profesional.

Con este logro, Carlos Alcaraz suma 25 títulos individuales en su carrera, acercándose al récord de Djokovic y dejando atrás a otros jóvenes destacados como Sinner y Zverev. Su victoria en Melbourne, donde nunca antes había superado los cuartos de final, marca el inicio de un nuevo capítulo en el tenis mundial, con el murciano como referente de la próxima generación y el abanderado de lo que podría ser una nueva era en el deporte.