Carlos Alcaraz anuncia el fin de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, sorprendió este miércoles al anunciar, mediante un comunicado en sus redes sociales, el fin de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, su entrenador desde agosto de 2018, cuando el murciano tenía apenas 15 años.

La decisión pone fin a una etapa que ha durado más de siete años, en los que ambos construyeron juntos la carrera meteórica del joven tenista.

En su mensaje, Alcaraz expresó lo difícil que le resultaba comunicar la separación: “Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades”.

El joven tenista recordó el inicio de su relación profesional con Ferrero: “Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”.

Alcaraz destacó la importancia personal del acompañamiento de Ferrero: “Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki”.

Juan Carlos Ferrero, antiguo número uno del mundo, ha guiado a Alcaraz en todos sus hitos más importantes: desde su estreno en un cuadro principal ATP Tour frente a Albert Ramos Viñolas en Río de Janeiro 2020, su ingreso en el Top 100 en 2021, el primer título ATP Tour en Umag 2021, el primer ATP Masters 1000 en Miami 2022, hasta el primer Grand Slam en el US Open 2022 y su ascenso al número uno mundial con solo 19 años, convirtiéndose en el más joven de la historia en lograrlo.

Con esta separación, se cierra un capítulo fundamental en la carrera de Alcaraz, pero ambos coinciden en que los caminos seguirán llenos de nuevos proyectos y oportunidades, manteniendo el respeto y la admiración mutua que los unió desde los inicios.