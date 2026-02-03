Carlos Alcaraz alcanza un 87,5% de victorias en Grand Slam frente al 79% en otros torneos

Carlos Alcaraz demuestra su mejor versión en los Grand Slam, donde registra un porcentaje de éxitos del 87,5%, con 91 partidos ganados y únicamente 13 derrotas. El tenista murciano, número uno del mundo con 22 años, acumula siete títulos en los grandes torneos, mientras que en el resto del circuito ATP su promedio desciende al 79% con un balance de 196 victorias y 52 derrotas que le han reportado 18 trofeos.

El murciano ha disputado 20 ediciones de Grand Slam y ha alcanzado ocho finales, perdiendo solamente la última en Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6. En su palmarés figuran dos títulos del Abierto de Estados Unidos, dos de Wimbledon, dos de Roland Garros y el recién conquistado Abierto de Australia, que confirma su dominio en las citas de mayor prestigio del tenis mundial.

Ese único tropiezo londinense representa la única derrota en sus últimos 28 partidos disputados en los campeonatos de mayor repercusión. Tras caer en la final de Wimbledon, Alcaraz se impuso en el Abierto de Estados Unidos y comenzó 2026 levantando el título en Melbourne, encadenando así dos Grand Slam consecutivos por segunda ocasión en su carrera.

Racha victoriosa en los grandes torneos

La segunda vez que el murciano enlaza dos major ganados de forma consecutiva se produjo previamente en 2024, cuando conquistó el título en la tierra batida de Roland Garros y posteriormente se coronó en la hierba de Wimbledon. Esta capacidad para mantener el nivel en superficies distintas refuerza su condición de tenista completo.

Diferencias de rendimiento según el tipo de torneo

Los números del jugador español revelan una clara diferencia entre su desempeño en Grand Slam y el resto de competiciones. Su bagaje global en el circuito ATP, incluyendo los cuatro grandes, arroja un promedio del 81,5% con 287 victorias y 65 derrotas. Sin embargo, al excluir los Grand Slam de la ecuación, el porcentaje cae al 79% con 196 triunfos y 52 reveses en el resto de torneos del calendario.

Competitividad en los mayores desafíos

Las estadísticas confirman que Alcaraz eleva su nivel ante los rivales más exigentes y en los escenarios de mayor presión. Con siete títulos de Grand Slam en apenas 20 participaciones, el tenista español se consolida como uno de los dominadores de la élite del tenis mundial y ratifica su capacidad para brillar cuando más importa.