El Cádiz CF se aventura a cotizar en la Bolsa de Nueva York

Times Square se tiñe de amarillo. Desde horas antes del toque de campana, llevado a cabo por Rafael Contreras, CEO de Nomadar, la filial del Cádiz CF, la torre Nasdaq, en el número 4 de la emblemática plaza de Nueva York, no dejó de emitir imágenes del club cadista, de su afición, de sus instalaciones deportivas. El sueño se hizo realidad este viernes porque pasadas las dos y media de la tarde se llevó a cabo el ritual durante años esperados y la campana sonó para anunciar que el Cádiz, un modesto del fútbol español, se convertía en el primero a la hora de cotizar en el Nasdaq.

Rafael Contreras fue el encargado de dirigirse en primer lugar a los presentes, en una ceremonia que también contó con la participación de Mágico González, quien, a través de un vídeo, dio las gracias a Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, y al propio vicepresidente cadista por soñar a lo grande y llevar al equipo gaditano al corazón financiero del mundo.

"El fútbol y la tecnología pueden avanzar juntos, dando forma a una nueva era de conexión global. Y este (Wall Street) es el hogar de los visionarios. Nomadar comparte ese espíritu, uniendo deporte, tecnología y salud", aseguró la presentadora del acto, dando la bienvenida al Nasdaq a la filial de la sociedad gaditana. Y Wall Street se vistió de amarillo, en una operación con la que el club busca financiar 123 millones para llevar a cabo su proyecto Sportech City.

La compañía pretende captar 285 millones de euros para poder hacer realidad su más ambicioso proyecto, la nueva Ciudad del Deporte que quiere construir en El Puerto de Santa María y que se ha bautizado como Sportech City.

La compañía accederá al mercado mediante la modalidad de Direct Listing, una fórmula en la que las acciones ya existentes se ponen directamente a cotizar sin necesidad de una emisión inicial (IPO). En total, saldrán a cotización 12.331.218 acciones ordinarias, de las cuales aproximadamente un 35% constituirá el free float o capital disponible para negociación pública.

El Cádiz CF, a través de su filial Sport City Cádiz y de la propia Nomadar, mantiene una participación conjunta del 58% del capital social. No obstante, gracias a la existencia de acciones especiales con derechos de voto reforzados, el grupo conserva el 91% del control efectivo en la toma de decisiones estratégicas de la compañía.

El Cádiz fichó hace meses al bróker estadounidense Clear Street, que será el encargado de casar las primeras órdenes de compra y venta para fijar precio. La capitalización de las acciones de Nomadar se moverán entre los 130 y los 150 millones de dólares.

Según informó el periódico Expansión, el Cádiz tiene un acuerdo con Yorkville, que posee el 4,9% de la compañía, por el que el fondo de Mark Angelo invertirá hasta 30 millones de dólares en la compra de títulos de la filial una vez en Bolsa.

El orgullo de Javier Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, felicitó al Cádiz CF por su salida a Bolsa a través de su filial tecnologica Nomadar. Tebas expresó en un tuit su orgullo por este importante paso del conjunto amarillo en busca de financiación. Y lo calificó de "apuesta valiente por la tecnología, la sostenibilidad y la proyección internacional de nuestros clubes".

El Cádiz CF salió este viernes 31 de octubre a bolsa con la filial Nomadar. Esta empresa estadounidense, subsidiaria del Cádiz CF, cotizará en el Nasdaq con el objetivo de conseguir 285 millones de euros para el objetivo de Sportech City. El proyecto incluye, en una parcela de casi 291.500 metros cuadrados en El Puerto de Santa María, un centro de eventos para 40.000 personas y una ciudad deportiva. La idea Rafael Contreras, presidente ejecutivo de Nomadar, y de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, con Sportech City es crear un recinto capaz de acoger diferentes tipos de eventos, atraer ocio y albergar una academia.

El presidente del Cádiz CF envió una carta vía email a los socios del conjunto cadista en la tarde del 30 de octubre en tono emotivo para anunciar la salida a bolsa de Nomadar. "Es un placer compartir con vosotros una noticia que marcará un antes y un después, no solo en la historia del Cádiz Club de Fútbol, sino en la del fútbol profesional español", inicia en la misiva.

Vizcaíno apeló a la emoción en su escrito: "Para los cadistas de a pie —los que sentimos, sufrimos y vivimos cada partido— este hito debe considerarse una victoria más, la de un club humilde, de la gente de la calle, que consigue posicionarse en lo más alto del mundo empresarial con paso firme y orgulloso".

El máximo mandatario cadista habla de modernizar y "generar nuevos recursos" para hacer un Cádiz CF más grande. Según expone en su carta, esa búsqueda de beneficio busca "lo que más nos importa", que es conseguir una "plantilla competitiva, de la que todos estemos orgullosos, y que nos permita alcanzar los objetivos deportivos cada temporada". El presidente cadista explica que la salida a Bolsa se hace buscando un crecimiento que permita al club sobrevivir al margen de los resultados. "Porque el Cádiz no solo compite en el campo: también quiere ganar fuera de él", sostiene. Vizcaíno espera contagiar ilusión al cadismo en este proyecto para ganar financiación y se despide deseando la victoria en el próximo encuentro que los amarillos tienen en Andorra.