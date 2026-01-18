El Cádiz 'de los campogibraltareños', eliminado de la Copa del Rey juvenil por el Real Madrid (4-0)

El Cádiz CF de categoría juvenil, del que forman parte cinco campogibraltareños, ha quedado eliminado este domingo de la Copa del Rey al caer 4-0 en el campo número siete de Valdebebas a manos del Real Madrid en el encuentro único de los octavos de final. Dos linenses, César Díaz y Moi Machuca, formaron parte del equipo inicial de los amarillos. Otro futbolista de La Línea, Samu Sabán, se incorporó al juego en el minuto 59. El sanroqueño Lucas Palma entró en la convocatoria, pero no participó del duelo y el algecireño Iván Peinado no estaba inscrito en el acta.

Los gaditanos se mantuvieron en el partido hasta el descanso, al que llegaron con una mínima desventaja de 1-0 (Adri Pérez, 31’). Sin embargo, se desplomaron en la segunda mitad, en la que encajaron otras tres dianas, las dos últimas cuando el partido ya expiraba: Ariel (51′), Reyes (90′), Enzo Alves (90+2).

El Real Madrid, en cuyo banquillo debutaba Álvaro López, superó la que para los blancos era la segunda ronda ante un Cádiz que formó con: Aitor García; Hilarion, Beltrán, César, Rivera; David Barroso, Samu; Moi, Hugo, Abel; Kattah.

Álvaro Esteban escribe en Madridista Real:

El encuentro arrancó con intensidad desde que el colegiado hizo sonar el silbato para dar inicio a este duelo copero. Muestra de ello fueron los primeros duelos divididos. Ambos conjuntos, conscientes de lo que se jugaban hoy: el billete directo a los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil. Todo se tenía que decidir en el campo nº7 de Valdebebas. Eliminatoria a partido único.

El Cádiz salió con ganas de hacer daño a los blancos. Se asomaron al área contraria durante los primeros instantes del choque. Sin embargo, el Juvenil A fue haciéndose el dueño de la posesión y acumulando las ocasiones más relevantes.

Jaime Barroso probó suerte desde larga distancia con un zurriagazo. El ‘killer’ del Real Madrid cuerpeó y aguantó de espaldas como un ‘9’ de élite. Después de esta acción, los pupilos de Álvaro López prosiguieron con dos disparos rasos abajo, donde hace daño al portero, de Adri Pérez y Pol Durán.

Así las cosas, pasaban los segundos en el cronómetro y no se producían novedades reseñables. Pero en el 31′ las cosas cambiaron. Gabri Valero percutió por el costado derecho, dejó en el camino a un defensor y colgó un centro con música para un Adri Pérez sin marca que solo tuvo que acariciar el balón con la testa. Conexión entre extremos. El conjunto blanco seguía achuchando. Antes del final del primer tiempo, Pol se quedó a unos centímetros de duplicar la ventaja en el marcador. Todo precedido de una conducción muy inteligente de Carlos Díez.

Con unos segundos transcurridos de la segunda parte, el equipo gaditano avisó con un chute que repelió sin mayor dificultad Javi Navarro. En el 51′ iba a mojar otra vez el Juvenil A, aunque poco antes ya habían probado a Aitor García con una incursión de Lezcano.

El tanto fue obra de Ariel. Remató de cabeza totalmente solo en el segundo palo. Caramelito de Gabri Valero. Doblete de asistencias. El ‘7’ madridista estaba volviendo loco a sus oponentes. Recortes, rabonas, taconazos, bicicletas, ruletas… el ‘pack’ completo de un extremo salido del FIFA Street. De esos futbolistas que están cerca de extinguirse en el fútbol actual.

Reyes se coronó con un misil teledirigido a la escuadra derecha. Un latigazo imparable. Y en el último suspiro, Enzo Alves remató la faena. El Juvenil A lograba su pase a los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil.