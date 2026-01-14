Cinco campogibraltareños, en el Cádiz juvenil que se enfrentará al Real Madrid en la Copa del Rey

Tres futbolistas de La Línea, uno de Algeciras y otro de San Roque pertenecen al plantel del Cádiz CF de categoría juvenil que disputarán el próximo domingo día 18 (16:00) el encuentro único de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que enfrenta al equipo amarillo con el Real Madrid en Valdebebas.

El Cádiz está entrenado por Pedro Mateos y accedió al torneo del KO al ser, según la Real Federación Española de Fútbol, uno de los cuatro mejores quintos de los siete grupos de División de Honor juvenil. Todo ello con cierta polémica porque el equipo amarillo tenía un partido aplazado por el temporal y la Española le otorgó la quinta posición por mejor coeficiente que el Málaga, que aspiraba a ese puesto.

En este Cádiz 2025-26 hay nada menos que cinco jugadores del Campo de Gibraltar, lo que de alguna forma acentúa el debate sobre la competencia que encuentran desde el exterior los principales equipos de la comarca en su labor de formación.

La embajada campogibraltareña la encabezan tres linenses.

El defensa linense César Díaz

El primero de ellos es el defensa central César Díaz Camacho (13/06/2008). Dio sus primeros pasos en la Peña Madridista y la AD Taraguilla se sumó al proyecto del Cádiz en categoría cadete. Es prácticamente insustituible. De hecho, sólo se ha perdido un partido y fue para debutar con el Balón de Cádiz senior de la División de Honor Andaluza.

Samu Sabán

El segundo es el mediocentro Samuel Sabán Fajardo (17/01/2008). Samu Sabán pasó por Peña Balona, Andalucía y AD Taraguilla, de la que se marchó al San Félix malagueño y, ya con 14 años, al Atlético de Madrid, con el que incluso estampó su firma en un contrato profesional. Tras un año en la cantera colchonera, al comienzo de 2025 comenzó a jugar en la División de Honor juvenil con el Cádiz. Esta temporada ha disputado 14 de los 16 encuentros de liga, siete de ellos como titular.

Moises Machuca 'Moi'

Completa el tercero de futbolistas de La Línea Moisés Machuca Barroso Moi (15/10/2007), que se desenvuelve como mediapunta o banda izquierda y que ostenta la condición de capitán del plantel. Salió de los escalafones inferiores del Atlético Zabal cuando contaba solo once años y ha ido escalando por las diferentes categorías cadistas. Ha participado en 16 encuentros, de los que 14 los inició en el césped.

El algecireño Iván Peinado

El centrocampista Iván Peinado Morilla (24/04/2008) lleva la bandera de Algeciras en este equipo. El hijo del exfutbolista Fran Peinado pasó por la AD Monitores, la AD Taraguilla y el propio Algeciras CF antes de marcharse en su etapa infantil al Cádiz, en el que ha hecho camino. Ha jugado diez duelos, siete como titular, pero también ha tenido ya la oportunidad de debutar con el senior C (Balón) en la División de Honor Andaluza.

El sanroqueño Lucas Palma

Por su parte el lateral derecho Lucas Palma Almagro (02/03/2008) es sanroqueño. Jugó en el CD San Roque y la AD Taraguilla antes de pasar por los benjamines y alevines del Sevilla FC. Llegó al Cádiz como alevín y, en el presente curso, casi se puede decir que alterna el juvenil de la División de Honor (ocho partidos, tres como titular) con el senior de la División de Honor autonómica (tres encuentros, todos ellos en el once).

Enfrente estará un Real Madrid que afronta este duelo en pleno proceso de transición en el banquillo. La salida de Xabi Alonso y la incorporación al primer equipo del hasta ahora entrenador del Castilla en Primera Federación Álvaro Arbeloa ha provocado un efecto dominó en los equipos de cantera, en la que una de las mayores sorpresas ha sido el espectacular ascenso de uno de los técnicos de moda en La Fábrica, Álvaro López, que deja el Juvenil C para ser el nuevo entrenador del Juvenil A