Búscate en el I Desafío Sotogrande Solidario, a beneficio de Hogar Betania
Búscate en el I Desafío Sotogrande Solidario, a beneficio de Hogar Betania / ANDRÉS CARRASCO

Búscate en el I Desafío Sotogrande Solidario, a beneficio de Hogar Betania

Atletismo

Unos 400 deportistas han participado en las diferentes carreras y Hogar Betania ha recibido un cheque por 3.728 euros.

Ayad Achraf y Estefanía Solís, vencedores en la categoría absoluta.

El I Desafío Sotogrande Solidario a beneficio de Hogar Betania ha supuesto todo un éxito, tanto de participación como de convivencia y solidaridad, en el evento celebrado en Ribera del Marlin este sábado 31 de enero. La entidad benéfica ha recibido un cheque por valor de 3.728 euros recaudados gracias a las inscripciones. En lo deportivo, en la prueba oficial, ha resultado vencedor Ayad Achraf, en segunda posición Francisco Morales y en tercer lugar, Fernando Colado. En categoría femenina absoluta, Estefanía Solís se ha proclamado vencedora, seguida de Tamara Tsiklauri y Andrea Cantizano en segunda y tercera posición, respectivamente.

