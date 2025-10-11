Día de la Fiesta Nacional
Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto
Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero

Búscate en las fotos de la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 11 de octubre 2025 - 19:13

Fiesta del baloncesto en La Línea. La Unión Linense Baloncesto ha presentado en la tarde de este sábado todos los equipos de las categorías inferiores que representarán al club durante la temporada 2025/2026, en la que la ULB celebra su 25 aniversario.

El pabellón linense se ha llenado de buen ambiente y muchas familias que no han querido perderse la presentación de los equipos, desarrollada previo al primer encuentro en casa del primer equipo frente al El Pinar.

1/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
2/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
3/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
4/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
5/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
6/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
7/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
8/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
9/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
10/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
11/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
12/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
13/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
14/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
15/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
16/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
17/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
18/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
19/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
20/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
21/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
22/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
23/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
24/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
25/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
26/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
27/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
28/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
29/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
30/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
31/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
32/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
33/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
34/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
35/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
36/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
37/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
38/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
39/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
40/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
41/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero
42/42 Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto / Manu Romero

