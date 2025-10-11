Búscate en las fotos de la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto

Búscate en la presentación de los equipos de la Unión Linense Baloncesto

Fiesta del baloncesto en La Línea. La Unión Linense Baloncesto ha presentado en la tarde de este sábado todos los equipos de las categorías inferiores que representarán al club durante la temporada 2025/2026, en la que la ULB celebra su 25 aniversario.

El pabellón linense se ha llenado de buen ambiente y muchas familias que no han querido perderse la presentación de los equipos, desarrollada previo al primer encuentro en casa del primer equipo frente al El Pinar.