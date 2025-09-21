Búscate en la carrera solidaria por la ELA en Tarifa

Más de 150 participantes se han dado cita este domingo en Tarifa en la carrera solidaria Desafío ELA, un evento que combina deporte y solidaridad para apoyar a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y financiar proyectos de investigación.

Entre los vencedores de la prueba presencial, en la categoría general masculina de 10K, se impuso Achraf Ayad con un tiempo de 19:42, mientras que en la general femenina la primera posición fue para Fátima Porras Gálvez, del Club Atletismo Bahía de Algeciras (23:32). En las categorías senior y veteranos destacaron atletas como Maxime Verwilghen, Ana Moreno Escribano, Fidel Ruiz Torres y Manuela Abrio Gómez, entre otros.

El evento contó con la participación de clubes locales como el Club de Atletismo Bahía de Algeciras, Amigos de Pepe Serrano y el Club Deportivo Facinas, así como de numerosos corredores independientes, reforzando el carácter comunitario y participativo de la iniciativa.

La prueba, organizada con distintas modalidades, incluyó carreras cronometradas de 10K, marchas de 5K, carreras infantiles de 1K y recorridos accesibles para personas con discapacidad o usuarios de silla de ruedas. Además, se permitió la participación virtual para quienes quisieron sumarse desde cualquier lugar.