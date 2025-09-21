Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Búscate en la carrera solidaria por la ELA de Tarifa
Búscate en la carrera solidaria por la ELA de Tarifa / ANDRÉS CARRASCO

Búscate en la carrera solidaria por la ELA en Tarifa

En la cita participan más de 150 personas

ANDRÉS CARRASCO

Tarifa, 21 de septiembre 2025 - 14:04

Más de 150 participantes se han dado cita este domingo en Tarifa en la carrera solidaria Desafío ELA, un evento que combina deporte y solidaridad para apoyar a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y financiar proyectos de investigación.

Entre los vencedores de la prueba presencial, en la categoría general masculina de 10K, se impuso Achraf Ayad con un tiempo de 19:42, mientras que en la general femenina la primera posición fue para Fátima Porras Gálvez, del Club Atletismo Bahía de Algeciras (23:32). En las categorías senior y veteranos destacaron atletas como Maxime Verwilghen, Ana Moreno Escribano, Fidel Ruiz Torres y Manuela Abrio Gómez, entre otros.

El evento contó con la participación de clubes locales como el Club de Atletismo Bahía de Algeciras, Amigos de Pepe Serrano y el Club Deportivo Facinas, así como de numerosos corredores independientes, reforzando el carácter comunitario y participativo de la iniciativa.

La prueba, organizada con distintas modalidades, incluyó carreras cronometradas de 10K, marchas de 5K, carreras infantiles de 1K y recorridos accesibles para personas con discapacidad o usuarios de silla de ruedas. Además, se permitió la participación virtual para quienes quisieron sumarse desde cualquier lugar.

