El BM Ciudad de Algeciras se repone con una victoria de mérito en Triana (27-32)

Hamsa ataca en el partido de la primera vuelta contra el Sevilla BM.

Reacción a lo grande del BM Ciudad de Algeciras. El equipo masculino senior de Iñaki Pérez cosechó la victoria (27-32) este sábado ante el Sevilla BM en el Centro Deportivo El Paraguas de Triana, en encuentro correspondiente a la 24ª jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Los algecireños se repusieron a su último tropiezo en Almería con una victoria trabajada, con buen balonmano y de mucho mérito en su segundo desplazamiento consecutivo.

Tras un comienzo complicado, los algecireños ajustaron y tomaron la iniciativa y las primeras ventajas para abrir brecha al descanso (9-13). Apoyado en una defensa sacrificada y en el acierto goleador de un inspirado Gonzalo Cervera (11 tantos), el BM Ciudad de Algeciras aumentó las distancias en la segunda mitad para administrar una renta de unos seis-siete goles que se mantuvo inalterable prácticamente hasta el final. Iñaki hizo debutar en la portería el juvenil Javier Casado, que dejó varias pinceladas.

Los de Iñaki Pérez dejan atrás un pequeño bache de dos derrotas seguidas y tres jornadas sin ganar y se alzan hasta los 27 puntos en una zona cómoda de la clasificación y a tiro de la sexta plaza.

Ficha BM / Alessio

El próximo compromiso de los algecireños se disputará en casa el sábado 14 de marzo ante el La Salle (20:00).