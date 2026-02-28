El BM Ciudad de Algeciras regala la segunda parte y cae en Almería (23-20)

El Club Balonmano Ciudad de Algeciras ha caído este sábado (23-20) en su visita a Almería para medirse al Cantera Sur. Los de Iñaki Pérez, después de un primer tiempo impecable en defensa, fueron de más a menos hasta desperdiciar una renta de cuatro goles (9-13) de la que disfrutaron en los primeros compases de la segunda mitad. El conjunto algecireño enlaza con este marcador su segunda derrota consecutiva y la tercera jornada sin vencer.

El equipo comenzó con un planteamiento defensivo sólido que le permitió tomar ventaja en los primeros minutos y dominar gran parte del primer tiempo. La primera mitad terminó con un marcador favorable de 8-11, gracias a la eficacia en defensa y a la destacada actuación del joven Álvaro Gómez en portería, que mantuvo al equipo competitivo ante uno de los rivales más fuertes de la categoría.

En la segunda parte, la dinámica cambió. La mayor calidad y profundidad de banquillo del Cantera Sur se notó rápidamente. Su defensa aumentó la presión y los algecireños comenzaron a mostrar signos de desgaste físico, mientras que la juventud de la plantilla pesó en los momentos decisivos. El partido se volvió más complicado y las ventajas previas se fueron diluyendo poco a poco.

El momento clave llegó en el minuto 50, cuando un gol de Pablo Garrido adelantó al Cantera Sur (18-17). A partir de ese instante, el equipo no pudo recuperar el ritmo, y la situación se vio agravada por las lesiones y ausencias durante la semana: Gonzalo Cervera no entrenó y Pablo Medina sufrió una lesión en la mano, limitando las opciones de rotación.

La falta de efectividad ofensiva volvió a ser determinante. Como ocurrió en la jornada anterior frente a Dólmenes Antequera, se desaprovecharon lanzamientos en momentos críticos, mientras que el rival supo aprovechar los suyos para consolidar la victoria. A pesar de todo, el equipo dejó una gran impresión defensiva y mostró resistencia hasta el final, aunque no fue suficiente para sumar puntos.

El acta del encuentro se puede consultar en este enlace.

Los resultados de la vigésimo tercera jornada en el grupo F de la Primera Nacional se pueden consultar en este enlace y, una vez finalizados todos los encuentros, la clasificación actualizada en este otro.

El BM Ciudad de Algeciras afrontará la semana próxima su segundo desplazamiento consecutivo. El sábado (19:30) visitará al Cajasol Sevilla.