El BM Ciudad de Algeciras, imperial en defensa para puntuar a domicilio ante el Bolaños (21-21)

El BM Ciudad de Algeciras firmó uno de sus partidos más completos de la temporada al sumar un valioso empate a domicilio (21-21) ante uno de los equipos más potentes y goleadores de la categoría como el BM Bolaños, en la 21ª jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional. El conjunto algecireño demostró carácter competitivo, solidez defensiva y una notable evolución táctica en un encuentro de máxima exigencia que consagra la campaña de los pupilos de Iñaki Pérez.

El choque comenzó con dificultades para los visitantes. La falta de acierto en los lanzamientos y varias precipitaciones ofensivas, unidas al buen rendimiento del portero rival y a la dureza defensiva local, propiciaron un arranque adverso (5-1 en el minuto 10). Sin embargo, lejos de descomponerse, el equipo reaccionó con personalidad. El ajuste defensivo en 3-2-1 resultó determinante: la presión en primera línea y la intensidad en las ayudas comenzaron a generar recuperaciones y situaciones claras de contraataque.

A partir de ahí, el partido cambió por completo. La defensa algecireña alcanzó un nivel sobresaliente, logrando frenar a uno de los ataques más productivos del campeonato hasta dejarlo en solo 10 goles al descanso. La mejoría en el ataque posicional permitió además voltear el marcador y marcharse a vestuarios con una ventaja de dos tantos, reflejo del crecimiento colectivo tras un inicio complicado.

La segunda mitad se convirtió en un duelo táctico de alto nivel, con alternativas constantes y máxima igualdad. El BM Ciudad de Algeciras llevó la iniciativa durante buena parte del periodo, manteniendo pequeñas ventajas y mostrando madurez en la gestión de los tempos del partido. Sin embargo, el acierto del guardameta local evitó que la renta pudiera ampliarse hasta los tres goles en varias ocasiones.

En el tramo final, el equipo manchego arriesgó con el 7 contra 6 en ataque, lo que incrementó la presión y equilibró el marcador. Los últimos minutos fueron de auténtico infarto, con intercambios de goles y ventajas mínimas. Lautaro tuvo intervenciones clave bajo palos, sosteniendo a los suyos en momentos críticos. No obstante, tras una acción señalada en ataque en el último minuto, el rival logró empatar a falta de apenas cuatro segundos.

El contexto añade aún más valor al punto sumado. En los últimos cinco minutos, el BM Ciudad de Algeciras sufrió dos exclusiones y tuvo que competir durante cuatro minutos en inferioridad numérica, resistiendo con orden y compromiso.

El equipo de Algeciras confirma así su excelente dinámica en la segunda vuelta y evidencia el crecimiento de un proyecto que combina experiencia y juventud con creciente protagonismo de los jugadores más jóvenes. Con la moral reforzada, el conjunto algecireño ya prepara la visita del líder Antequera, convencido de que puede competir al máximo nivel.