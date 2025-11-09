El BM Ciudad de Algeciras deja escapar los puntos en casa tras un final cruel (26-25)

Dolorosa y ajustada derrota del equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras. El conjunto de Iñaki Pérez ha perdido este domingo ante el Cajasol BM Sevilla (26-25) en la novena jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Los algecireños lo tenían de cara para ganar en casa, ante su público, pero el encuentro cayó de lado sevillano in extremis en la última acción de un partido muy igualado. Con 25-25 a falta de un minuto, el Ciudad de Algeciras tenía bola para adelantarse e Iñaki pidió tiempo muerto a falta de 30 segundos para armar la estrategia del último ataque. Los de casa se precipitaron y acabaron con un lanzamiento desviado de Sebas, dejando 17 segundos por jugarse en el crono. El cuadro de Sevilla pidió tiempo, forzó un golpe franco a dos segundos del final y se llevó el triunfo con un tiro de cadera de Mario García.

Fue el cruel desenlace de un duelo que tuvo un primer tiempo con alternancias que dominó el BM Sevilla (11-15). Los de Iñaki reaccionaron en la segunda mitad y mantuvieron la igualdad hasta esa recta final en la que tuvieron la opción de adelantarse y sellar la victoria. Sin embargo, la suerte sonrió a los de Sevilla.

Este tropiezo supone la tercera derrota en cuatro partidos de un Ciudad de Algeciras que atraviesa un bache. Los de Iñaki Pérez han frenado su gran arranque de temporada y ceden puestos en la clasificación con 9 puntos en su casillero.