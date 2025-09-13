El BM Ciudad de Algeciras arranca la temporada en Ciudad Real

El equipo masculino del Balonmano Ciudad de Algeciras emprende una nueva andadura en la Primera Nacional. El conjunto entrenado por Iñaki Pérez arranca este domingo (12:30 horas) ante el BM Alarcos en el Quijote Arena de Ciudad Real.

Los algecireños vuelven a estar encuadrados en el grupo F, una categoría en la que 16 equipos se medirán durante 30 jornadas con el premio mayor del ascenso a la División de Honor Plata. Después de una última temporada de crecimiento, los de Iñaki Pérez buscarán dar ese salto competitivo a sabiendas de la dureza de una liga con mucho nivel.

El BM Ciudad de Algeciras llega al debut liguero tras una pretemporada coronada la semana anterior con la victoria de los algecireños ante el San Francisco de Asías de Mijas (36-32) en el Memorial Pepe Pineda, un partido que sirvió de carta de presentación ante la afición.

Iñaki cuenta con una plantilla que mantiene a referentes del vestuario como Gonzalo Cervera, Hamsa o Pedro Saucedo. Los algecireños sellaron durante el verano la renovación de Brais Villalba, Alberto Sanz, Dani Hernández, Diego de los Ríos, Sebastián Restrepo, Jaime Sánchez y Ronaldo Carrasco. La primera plantilla se reforzó con las incorporaciones de Pablo Martín Andrés, José María Sánchez de Medina, Álvaro Gómez, Amando García Montoro, Pablo Medina y Lautaro Fernández. En algunos casos se trata del regreso de canteranos a su casa. Además, el entrenador volverá a tirar de los juveniles como una de las bases del proyecto del club.

El primer partido de la temporada del BM Ciudad de Algeciras podrá seguirse en directo por streaming a través de la web de la Federación.