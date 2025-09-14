El Barcelona se da un banquete en el estreno del Miniestadi (6-0)

El Barcelona de Hansi Flick se reencontró este domingo con el juego que le encumbró el curso pasado y se dio un festín ante el Valencia (6-0) bajo la batuta de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, autores de un doblete cada uno.

El centrocampista andaluz, protagonista en verano por los rumores sobre su posible salida, allanó el camino a la victoria con el 1-0 en la primera mitad y anotó también el 3-0, mientras que Raphinha, suplente de inicio, aportó la efectividad que le faltó al incansable Ferran, y el ariete polaco puso la guinda en el tramo final.

La otra cara de la moneda fue para el Valencia, que no pudo sacar provecho de las múltiples ausencias del Barça y fue siempre a remolque del ritmo impuesto por su rival en el Estadio Johan Cruyff, que se estrenó en un partido de LaLiga y dedicó la ovación de la noche a Marc Bernal, que reapareció tras un año de ausencia.

El virus FIFA y la primeras lesiones del curso -cinco tras la baja de última hora de Lamine Yamal que tanto enfadó a Flick-, impulsaron las rotaciones del entrenador alemán, con seis cambios respecto al empate en Vallecas (1-1) y la primera titularidad del joven debutante Roony Bardghji.

Rashford pugna con Diakhaby en un lance del encuentro. / Alejandro García / Efe

En cambio, Corberán, escarmentado por las dos goleadas del curso pasado (7-1 y 0-5), sacrificó la profundidad de Rioja en la banda para protegerse atrás con Copete y recuperó a Gayà, ausente por sanción en el prometedor triunfo ante el Getafe (3-0), para buscar la primera victoria liguera en Barcelona desde el curso 2015-16.

Unas medidas que no evitaron el inicio arrollador del Barça: amo del balón, agresivo en la presión y vertical en ataque. Solo faltó puntería para plasmar ese dominio en el marcador.

Rashford, tras una combinación con Ferran, lanzó el primer aviso por encima del arco de Agirrezabala, que salvó sobre la línea un gol cantado de Koundé en un saque de esquina.

Volvió a lucirse el arquero ante Ferran, que dispuso de un penalti en movimiento y trató de marcar con un remate bombeado, pero aguantó el portero sin vencerse y desvió lo justo con la yema de los dedos.

También lo intentó Roony con un disparo centrado desde la frontal y Rashford en una acción individual en la orilla izquierda que no encontró rematador.

Fermín, estelar

Perdió ritmo y precisión el Barcelona con el avance del crono para alivio del Valencia, pero los azulgranas encontraron el camino al gol en una triangulación vertiginosa: Ferran, de espaldas a la portería, recibió un envío tenso de Cubarsí y, de primeras, habilitó la entrada al área de Fermín. En una maniobra de alta dificultad, el andaluz se perfiló hacia el interior para anotar el 1-0 con un derechazo cruzado (min.29).

Tras el tanto, el Valencia trató de estirarse con poco éxito. La ocasión más clara llegó después de un robo de Hugo Duro a Eric Garcia en la medular que Cubarsí neutralizó en el área. Tampoco encontraron puerta los intentos de Casadó y Ferran, ambos desviados.

El paso por vestuarios comportó la entrada de Raphinha por Roony, tímido en su debut, pero el guion se mantuvo: acoso azulgrana sin premio para Ferran, incansable. El valenciano, después de un centro de Rashford prolongado por Fermín, remató al palo cuando lo tenía todo a favor para marcar y, poco después, chutó contra el pecho de Agirrezabala.

Tanto insistir, el Barça encontró la efectividad perdida y liquidó el encuentro con dos goles en tres minutos: Raphinha anotó el 2-0 (min.53) al rematar en plancha un centro de Rashford al segundo palo y Fermín firmó el 3-0 (min.56) con un zurdazo desde la frontal.

Lejos de conformarse, Corberán trató de agitar el avispero con la entrada de Ramazani, Ugrinic, Rioja y Thierry, que reapareció tras casi un año de baja por lesión, pero el Barcelona estaba desatado y pronto llegó el 4-0, merced a un poderoso chut de Raphinha (min.66).

El marcador no descentró el equipo catalán, que marcó el 5-0 (min.76) en una acción de Dani Olmo definida por Lewadowski y anotó el 6-0 definitivo con un remate sutil del polaco dentro del área.

Y aún quedaba una última alegría para la hinchada azulgrana, el regreso de Marc Bernal tras un año de baja por lesión, en una noche en la que el Barça de Flick se reencontró con sus esencias y se situó segundo en la clasificación, a dos puntos del Real Madrid.