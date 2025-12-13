(27-24) Un Ciudad de Algeciras con dos caras ve cortada su racha triunfal

El Club Balonmano Ciudad de Algeciras ha visto este sábado cortada su racha de seis jornadas sin conocer la derrota al caer en la cancha de Palma del Río (27-24). Fue un encuentro con dos mitades muy diferentes, en la que los de Iñaki Pérez entregaron la ventaja de hasta cinco goles de la que gozaron antes del descanso y que se resolvió en un final mucho más igualado de lo que parece señalar el marcador.

El encuentro comenzó con un BM Ciudad de Algeciras muy intenso, especialmente en defensa, anulando el potencial ofensivo de Palma, logrando contener con éxito a piezas importantes de la primera línea rival como Nico Abravo y Torrecilla.

Gracias a un ritmo ofensivo fluido, con transiciones rápidas que acaban en goles, los algecireños se marcharon al descanso con una renta de 12-16, una ventaja trabajada y merecida tras una primera mitad sobresaliente, en la que llegaron a disfrutar hasta de tantos puntos de renta.

La segunda parte, otra historia

Tras el descanso, el panorama del partido cambió de manera radical. Palma del Río subió la agresividad defensiva, beneficiándose de cierta permisividad arbitral para cargar la zona central y dificultar las transiciones del Ciudad de Algeciras. Este nuevo enfoque frenó al ataque de los forasteros que se vieron obligado a ralentizar su circulación de balón y perdieron fluidez.

Las dudas comenzaron a aparecer, y Palma aprovechó para implantar su estrategia de juego con 7 contra 6, complicando aún más las opciones ofensivas de los algecireños y empezando a reducir la diferencia en el marcador hasta igualar el choque y ponerse por delante.

Con el marcador en 19-20 a favor de Algeciras, el entrenador solicitó un tiempo muerto para intentar frenar la dinámica negativa, pero no fue suficiente para recuperar el control del partido. Palma siguió manejando su plan con el 7 contra 6, y llegó a adquirir una pequeña ventaja decisiva.

Los intentos finales de reaccionar y acelerar el juego no consiguieron romper la resistencia cordobesa. El choque se mantuvo muy igualado, y en los momentos críticos, ya con Algeciras más acelerado que otra cosa, incluso amplió la diferencia hasta tres tantos, que en nada refleja lo sucedido sobre la pista.

La ficha del encuentro se puede consultar en este enlace.

Los resultados de la decimocuarta jornada se pueden consultar en este enlace y, al término de todos los partidos, la clasificación actualizada, en este otro.

El Balonmano Algeciras cerrará 2025 con el encuentro contra el BM Moguer, fijado para el sábado 20 (18:00) en el pabellón Juan Carlos Mateo.