La Balona B se lleva por goleada el mini Clásico ante el Algeciras B

El gran duelo de rivalidad futbolera del Campo de Gibraltar ha vivido este domingo la versión mini del Clásico. La Balona B se ha llevado por goleada (3-0) el partido ante el Algeciras B, celebrado en el campo Virgen del Carmen de La Línea, en encuentro correspondiente a la sexta jornada del grupo gaditano de la Segunda Andaluza.

El filial de la Real Balompédica Linense ha festejado un triunfo que se empezó a fraguar con el tempranero tanto de Manu Fajarne a los 9 minutos. Los albinegros encarrilaron en la segunda parte con el gol de Victory en el minuto 59 y pusieron la guinda con el penalti transformado por Hoyo en el minuto 65. Los balonos, dirigidos por Carlos Guerra, se afianzan en la zona alta de la clasificación con 16 puntos de 18 posibles, invictos y tras haber cedido solo un empate. El filial del Algeciras CF, comandado por Rafa García, sufrió su segundo revés de la temporada, pero con 10 puntos sigue al acecho de los puestos de privilegio.

A falta de un Clásico en categoría nacional, ya que el Algeciras (Primera Federación) y la Balona (Tercera Federación) vuelven a estar separados una campaña más, los enfrentamientos entre los filiales mantiene viva esa chispa de la sana rivalidad entre los dos clubes más representativos de la comarca. El segundo episodio del curso se vivirá en la segunda vuelta en La Menacha.