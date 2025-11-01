El atletismo base de Algeciras sobresale en el Campeonato Andaluz celebrado en el Enrique Talavera

El atletismo base de Algeciras ha brillado este sábado en el Campeonato de Andalucía para las categorías sub-12 y sub-14 que se ha celebrado en las pistas del estadio Enrique Talavera, la casa de dos clubes que han sobresaliado como el Promoción -el filial del Bahía- y el Atletismo Inmaculada.

El Promoción de Algeciras ha competido con 19 atletas y ha conseguido ocho medallas, siete metales en la categoría sub-12 y uno en la sub-14 (tres oros, una plata y cuatro bronces). En la categoría sub-12, los resultados han sido: Elena M. Gómez (oro en 60 lisos y oro en 60 metros vallas), María Ortiz (plata en peso y sexta en 60 lisos), Olivia Arriaga (bronce en 60 lisos), Leyre González (bronce en martillo), Nicolás Serrano (bronce en salto de longitud y sexto en jabalina), Alejandro López (bronce en martillo y noveno en peso), Sofía Palma (quinta en 500 metros), Edurne Morales (sexta en peso), Marcos Cárdenas (sexto en 60 lisos y séptimo en longitud), Alejandro Quijada (sexto en altura y séptimo en 500 metros) y Marco García (12º en 2 km marcha).

En la categoría sub-14, el Promoción tuvo los siguientes resultados: Antonio A. Arjona (oro en pentatlón), Álvaro Sánchez (cuarto en pentatlón), Ismael Arana (séptimo en pentatlón), Pablo Estudillo (octavo en pentatlón), Fabio Márquez (12º en pentatlón), Ainhoa Tenorio (sexta en tetratlón), Carla Prado (séptima en Tetratlón) y Zenebu Arana (novena en Tetratlón).

El Club Atletismo Inmaculada sumó seis medallas en la categoría sub-12 (dos oros, dos platas y dos bronces): Iván Márquez (oro en 60 metros lisos y cuarto en disco), Anja Saenz de Tejada (oro en pértiga), Luis Córdoba (plata en disco y octavo en peso), Pia Saenz de Tejada (bronce en pértiga), Mario Garrido (bronce en salto de altura y décima en jabalina), Ana Victoria (cuarta en martillo), Rodrigo Moreno (cuarto en peso y décimo en jabalina), Julia Moreno (cuarto en disco), Valeria Becerra (quinta en peso y novena en disco), Marina Osorio (sexta en los 2 km marcha) y Elena Izquierdo (sexta en jabalina y séptima en 2.000 metros).

En la categoría sub-14, la Inmaculada subió al podio con Paula Racero (plata en las pruebas combinadas).