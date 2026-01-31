La atleta algecireña Marina Delgado, campeona de Andalucía sub-20 short-track de 200 metros

La atleta algecireña Marina Delgado (Diputación de Valencia) se ha proclamado este sábado campeona de Andalucía sub-20 de 200 metros durante el campeonato autonómico short-track que se ha celebrado en Antequera (Málaga). Otra algecireña María Morales (Nerja Atletismo) fue bronce en lanzamiento de peso. Ambas superaron las marcas que les garantizan su presencia en el próximo Campeonato de España.

Los resultados de los atletas algecireños –de cuña o adopción– que han competido con clubes de fuera de la localidad han sido:

Marina Delgado Campeona de Andalucía de 200 mts con 24.93 y mínima nacional Sub20 (Diputación de Valencia)

Campeona de con y María Morales Bronce en lanzamiento de peso con 11.80 y mínima nacional Sub20 ( Nerja Atletismo)

Bronce en con y ( Marta Bernal 6ª en 400 mts con 57.27 ( Atletismo del Sur).

6ª en con ( Mustapha Sabili 7º en 3000 mts con 8:43.74 ( Atletismo Badajoz) .

7º en con ( . Alberto Zarza 7º en 800 mts con 1:56.81 (Atletismo Badajoz) .

7º en con . Alejandra Zarza 10ª en 1500 mts con 4:51.58 ( Nerja Atletismo)

10ª en con ( Paula Cote 3ª en final C del 400 MRW con 59.84 (Nerja Atletismo).

A esta relación se suma la algecireña del Bahía, Laura Navarro, que fue duodécima en 400 con 1:00.62, lo que supone su mejor marca personal. Acudió a la cita la compañera en la entidad Alba Rodríguez, de Huelva, que fue octava en triple salto con 10.32 (mejor marca personal) y sexta en su semifinal de 60, con 8.31.

El atletismo "short track" (pista corta) es la denominación oficial adoptada por World Athletics desde enero de 2024 para las competiciones en pistas de 200 metros. Sustituye al término "pista cubierta", permitiendo que estas pistas sean techadas, al aire libre o portátiles, unificando récords y saltos/lanzamientos bajo esta categoría de 200m.