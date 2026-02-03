Los árbitros andaluces toman medidas tras la oleada de agresiones que sufren en el fútbol base

Los árbitros andaluces han dicho basta. Los actos violentos de los que han sido víctimas en las últimas semanas, muy especialmente en el más reciente fin de semana, han llevado al colectivo a levantar la voz. Como primera medida en la próxima jornada, sus integrantes no dirigirán encuentros en los que se vean implicados los tres equipos cuyos integrantes o acompañantes arremetieron contra ellos el pasado fin de semana. El Comité Andaluz de Árbitros no descarta medidas más contundentes en el futuro.

El cúmulo de actos violentos sufridos por los árbitros en los últimos días en partidos del fútbol base llevó a la Federación Andaluza a anunciar el pasado lunes, entre otras medidas, que retirará las subvenciones a los clubes que las protagonicen.

Por su parte, el colectivo arbitral, en un comunicado hecho público a través de diferentes redes sociales, expresa su "profundo hartazgo ante la violencia" que sufren sus integrantes "de manera reiterada cada fin de semana en los terrenos de juego".

"Las agresiones sufridas por varios compañeros durante el pasado fin de semana nos obligan a adoptar medidas que nunca pensamos tener que plantear, pero que consideramos necesarias para denunciar esta situación y exigir medidas reales que erradiquen la violencia en el fútbol", agregan los trencillas.

"Solicitamos un periodo de reflexión para adoptar medidas firmes contra la violencia, con la implicación de instituciones, Federación y todos los estamentos del deporte, reforzando la protección a los árbitros mediante soluciones urgentes y una legislación más contundente", reclaman.

"Este colectivo considera que lo realizado hasta ahora no es suficiente. El clima de crispación y los episodios violentos no solo no disminuyen, sino que van en aumento, convirtiendo la labor arbitral en una actividad de alto riesgo e impidiéndonos ejercer con normalidad una función esencial para el desarrollo del fútbol", manifiestan.

"Como primera medida, informamos que este fin de semana ninguno de los árbitros andaluces atenderá designaciones correspondientes a los equipos CF Balerma 2015 (3ª división de fútbol sala), Villafranco CF (4ª Andaluza Juvenil) y CD Estrella Portuense (1ª Andaluza Infantil), decisión comunicada a nuestro Comité y al Área Deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol", anuncian.

"No descartamos adoptar medidas más contundentes si estos hechos vuelven a repetirse.

Reivindicamos un deporte más limpio, más seguro y verdaderamente educativo, en el que niños y jóvenes puedan practicar deporte y adquirir valores sin violencia", finalizan.