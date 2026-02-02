La Andaluza de Fútbol retirará las ayudas a los clubes "involucrados en actos de violencia"

La Federación Andaluza de Fútbol pide el cese de la violencia

La Real Federación Andaluza de Fútbol, con su presidente,, el exjugador de la UD Los Barrios Pedro Curtido a la cabeza, ha anunciado este lunes que solicitará a las administraciones competentes que los árbitros sean considerados autoridad, lo que endurecería las penas por cualquier agresión, y que “proceder a eliminar las ayudas a los clubes involucrados en actos de violencia”.

La Andaluza ha dado a conocer sus decisiones después de un fin de semana especialmente tenso en el fútbol de la comunidad autónoma, que ha tenido su punto negro más álgido en la agresión al árbitro Jesús Reyes Benítez en el encuentro de la Primera Andaluza que disputaban en la barriada onubense de La Orden el Nuevo Molino y el Estrella Portuense. El agresor fue identificado como aficionado del equipo visitante.

El comunicado de la Federación Andaluza dice:

Ante los últimos casos de violencia ocurridos, recientemente, a árbitros de fútbol y fútbol sala, la RFAF quiere manifestar lo siguiente:

La RFAF solicitará a las instituciones competentes que se modifique el Código Penal y la Ley del Deporte, para que los árbitros sean considerados autoridad y las sanciones sean más duras. Esta petición podrá ser apoyada por cualquier persona que desee sumarse.

La RFAF muestra su solidaridad y apoyo incondicional a los árbitros andaluces.

2. La RFAF procederá a eliminar las ayudas a los clubes involucrados en actos de violencia.

3. La RFAF volverá a implementar una campaña de concienciación y sensibilización frente a la agresión verbal y física en el deporte, con el lema “Con Respeto Ganamos Todos”, que tiene como finalidad erradicar la violencia en el fútbol y el fútbol sala en Andalucía.

4. La RFAF llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias, de cualquier índole, tendentes a erradicar los actos de violencia de todo tipo en el fútbol, fútbol sala y fútbol playa andaluz.