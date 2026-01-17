Los árbitros ajustician al Ciudad de Algeciras en su visita al Montequinto (29-27)

La parcial e injusta actuación de la pareja arbitral, integrada por Juan Luis Gómez y Juan Marcos Sánchez, ha conducido al BM Ciudad de Algeciras a la derrota (29-27) en su visita de este sábado al Montequinto de la localidad sevillana de Dos Hermanas, en encuentro de la decimoséptima jornada del grupo F de la Primera Nacional de Balonmano. La dupla de supuestos jueces se puso manos a la obra cuando los de Iñaki Pérez vencían 16-20 (minuto nueve de la segunda mitad) y no descansaron hasta que dejaron el triunfo en casa.

El resultado del encuentro supone que los algecireños ven rota su racha de dos victorias, mientras que los locales, que están entrenados por un ex del BM Algeciras, Fran Ávila, se resarcen tras dos derrotas.

El encuentro comenzó con un ritmo elevado y un balonmano rápido, con defensas firmes que neutralizaron en varias ocasiones los ataques de ambos equipos. Al descanso, el marcador mostraba un empate a 12 goles, reflejando la igualdad sobre la pista y el esfuerzo colectivo de Algeciras por mantener el control.

En la segunda mitad, los algecireños dieron un paso adelante. Y con dos tantos de Gonzalo Cervera y Marco Salas se colocaron 16-20, dejando claro que todo parecía indicar que lograrían su tercer triunfo consecutivo.

A partir de ese momento los supuestos jueces de la contienda se ensañaron con los visitantes. Hasta en nueve veces les castigaron con siete metros, mientras que en la otra mitad del campo acciones muy similares quedaban sin castigo.

La indignación hizo perder el sitio y la concentración a los visitantes, como reflejaban las protestas de Sebas Restrepo, que acabó siendo sancionado con cuatro minutos de exclusión en un momento clave de la contienda.

El tramo final del partido fue especialmente polémico, sobre todo por un penalti a favor de los locales que solo vieron los árbitros, al que siguió un clarísimo agarrón a Hamsa Abderrahaman cuando se disponía a lanzar, que quedó sin sanción.

A pesar de la derrota, el equipo mostró intensidad y carácter hasta el último segundo, dejando claro que la sensación de injusticia no empaña la dedicación ni el compromiso de los jugadores.

El BM Ciudad de Algeciras regresa a la competición el próximo domingo, 25 de enero, cuando recibirá a las 12:30 en el Juan Carlos Mateo al Melilla Ciudad del Deporte.