Tiempo revuelto en el Campo de Gibraltar: fin de semana de tormentas, lluvia y bajada de temperaturas

El Campo de Gibraltar afronta un fin de semana de tiempo claramente inestable, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con abundante nubosidad, lluvias y tormentas, especialmente a partir del sábado por la tarde y durante toda la jornada del domingo.

Sábado 17

El sábado 17 comenzará con intervalos nubosos durante la mañana, en un ambiente relativamente suave, con temperaturas en torno a los 12 ºC. Sin embargo, a medida que avance el día la situación se complicará. Desde el mediodía se esperan tormentas, que se intensificarán durante la tarde y la noche, cuando el cielo quedará nuboso con tormenta. La temperatura irá descendiendo hasta situarse en torno a los 9 ºC al final del día. La probabilidad de precipitación alcanza el 45 %, con viento moderado de componente oeste, con rachas cercanas a los 20 km/h.

Domingo 18

El domingo 18 será el día más adverso del fin de semana. La Aemet prevé cielos cubiertos con tormenta desde la madrugada y durante gran parte del día, con una probabilidad de lluvia del 80 %. Las temperaturas se moverán entre los 7 ºC de mínima y los 11 ºC de máxima, configurando una jornada fresca y desapacible. El viento será flojo, predominando del oeste y suroeste, lo que no impedirá la persistencia de las precipitaciones.

Lunes 19 y martes 20

El lunes se mantendrá el ambiente húmedo, con intervalos nubosos y una escasa probabilidad de lluvia que no subirá del 35 %. Las temperaturas se recuperarán ligeramente, con máximas de 14 ºC.

El martes persistirán estas condiciones, con cielos parcialmente cubiertos y escasas probabilidades de lluvia, que no pasarán del 25%. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, entre 7 y 14 ºC.