Tiempo revuelto en el Campo de Gibraltar: fin de semana de tormentas, lluvia y bajada de temperaturas
La Aemet prevé un fin de semana desapacible en el Campo de Gibraltar desde la tarde de este sábado
El Campo de Gibraltar afronta un fin de semana de tiempo claramente inestable, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con abundante nubosidad, lluvias y tormentas, especialmente a partir del sábado por la tarde y durante toda la jornada del domingo.
Sábado 17
El sábado 17 comenzará con intervalos nubosos durante la mañana, en un ambiente relativamente suave, con temperaturas en torno a los 12 ºC. Sin embargo, a medida que avance el día la situación se complicará. Desde el mediodía se esperan tormentas, que se intensificarán durante la tarde y la noche, cuando el cielo quedará nuboso con tormenta. La temperatura irá descendiendo hasta situarse en torno a los 9 ºC al final del día. La probabilidad de precipitación alcanza el 45 %, con viento moderado de componente oeste, con rachas cercanas a los 20 km/h.
Domingo 18
El domingo 18 será el día más adverso del fin de semana. La Aemet prevé cielos cubiertos con tormenta desde la madrugada y durante gran parte del día, con una probabilidad de lluvia del 80 %. Las temperaturas se moverán entre los 7 ºC de mínima y los 11 ºC de máxima, configurando una jornada fresca y desapacible. El viento será flojo, predominando del oeste y suroeste, lo que no impedirá la persistencia de las precipitaciones.
Lunes 19 y martes 20
El lunes se mantendrá el ambiente húmedo, con intervalos nubosos y una escasa probabilidad de lluvia que no subirá del 35 %. Las temperaturas se recuperarán ligeramente, con máximas de 14 ºC.
El martes persistirán estas condiciones, con cielos parcialmente cubiertos y escasas probabilidades de lluvia, que no pasarán del 25%. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, entre 7 y 14 ºC.
