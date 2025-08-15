El algecireño Pedro Soria Serrano, seleccionador de Portugal, conquista la plata en el mundial de balonmano playa

Pedro Soria Serrano, seleccionador de Algeciras que dirige al combinado nacional de Portugal, ha conquistado la plata en los Juegos Mundiales de 2025 celebrados del 7 al 12 de agosto de 2025 en Chengdu (China). El entrenador de los lusos está curtido en este deporte, que ha vivido desde siempre muy de cerca, ya que, su padre Pedro Soria, es el presidente del Balonmano Ciudad de Algeciras.

El camino hasta la final no fue nada sencillo. Portugal quedó encuadrada en un grupo de gran dificultad junto a potencias como Brasil, Alemania y Croacia. Tras una fase de grupos muy disputada, consiguieron clasificarse en segunda posición, lo que les permitió acceder a los cuartos de final. En esa ronda se enfrentaron a Túnez, a quien superaron con autoridad para plantarse en semifinales frente a España, una de las selecciones más laureadas y que ocupa habitualmente las primeras posiciones del ranking mundial en esta modalidad.

En un partido intenso y emocionante, Portugal logró imponerse a los españoles, asegurándose así un puesto en la final. El último escollo fue Alemania, actual campeona de Europa y un rival de enorme nivel, ante la que finalmente cayeron tras un encuentro de gran exigencia. A pesar de no conseguir el oro, el logro de alcanzar la plata en un torneo de semejante magnitud supone un motivo de orgullo tanto para Pedro como para todo el equipo, Portugal, así como para la ciudad de Algeciras.