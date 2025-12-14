El algecireño Antonio Ángel Arjona establece un nuevo récord de España en los 60 vallas sub-14
Atletismo | Campeonato de Andalucía sub-14 por equipos
El vallista del Promoción para el crono en 8.70 en la pista de Antequera
El filial masculino del Bahía acaba segundo por equipos y el femenino, quinto
El atleta algecireño Antonio Ángel Arjona, del Promoción (filial del Bahía), estableció este sábado un nuevo récord de España en los 60 m vallas en pista cubierta, en categoría sub-14, con un tiempo de 8.70. Arjona logró esta marca durante el Campeonato de Andalucía de clubes sub-14 short track, celebrado en el Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga), en el que el conjunto masculino del Promoción finalizó segundo y el femenino, quinto.
El bloque masculino, que concluyó con 128 puntos, sólo se vio superado por el Atlético Vélez, mientras que las chicas terminaron en la quinta posición.
A título individual, la embajada algecireña regresó con un balance de tres primeros puestos, un segundo, dos terceros y dos cuartos, además de numerosas marcas personales.
Los resultados de cada miembro de ambos equipos fueron los siguientes:
- Antonio A. Arjona, 1º en 60 m vallas con 8.70 (récord de España)
- Álvaro Sánchez, 1º en altura con 1.63 m (MMP)
- Pablo Estudillo, 1º en longitud con 4.99 m y 6º en 500 m con 1:25.06 (MMP)
- Vargas-Arana-Márquez-Arjona, 2º en 4x200 con 1:49.87
- Fabio Márquez, 3º en 60 m con 8.34 (MMP)
- Ainhoa Tenorio, 3ª en altura con 1.45 m y 9ª en 60 m vallas con 10.84
- Miriam Ruiz, 4ª en longitud con 4.64 m (MMT) y 7ª en 1.000 m con 3:27.99 (MMP)
- Prado-Fariza-De la Rosa-Ruiz, 4ª en 4x200 con 1:58.79
- Paula De la Rosa, 5ª en 60 m con 8.42
- Adolfo Orozco, 7º en 2.000 m con 6:57.54 (MMP)
- Mario Saucedo, 7º en peso con 9.38 m
- Zenebu Arana, 7ª en peso con 8.44 m (MMP)
- Eduardo Sibaja, 7º en pértiga con 1.65 m
- Javier Vargas, 8º en triple con 9.16 m
- Alicia Burgos, 8ª en triple con 8.96 m
- Carla Prado, 12ª en 2.000 m con 8:05.89
- Aitana Ruiz, 13ª en 500 m con 1:33.57
- Miguel Martín, 15º en 1.000 m con 3:42.33
- Marta Ocaña, 18ª en pértiga
