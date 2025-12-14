El tiempo
La borrasca Emilia golpea el Campo de Gibraltar

El algecireño Antonio Ángel Arjona establece un nuevo récord de España en los 60 vallas sub-14

Atletismo | Campeonato de Andalucía sub-14 por equipos

El vallista del Promoción para el crono en 8.70 en la pista de Antequera

El filial masculino del Bahía acaba segundo por equipos y el femenino, quinto

El algecireño Antonio Ángel Arjona, junto a su nuevo récord de España
El atleta algecireño Antonio Ángel Arjona, del Promoción (filial del Bahía), estableció este sábado un nuevo récord de España en los 60 m vallas en pista cubierta, en categoría sub-14, con un tiempo de 8.70. Arjona logró esta marca durante el Campeonato de Andalucía de clubes sub-14 short track, celebrado en el Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga), en el que el conjunto masculino del Promoción finalizó segundo y el femenino, quinto.

El bloque masculino, que concluyó con 128 puntos, sólo se vio superado por el Atlético Vélez, mientras que las chicas terminaron en la quinta posición.

A título individual, la embajada algecireña regresó con un balance de tres primeros puestos, un segundo, dos terceros y dos cuartos, además de numerosas marcas personales.

Los resultados de cada miembro de ambos equipos fueron los siguientes:

Los equipos masculino y femenino del Promoción Algeciras
  • Antonio A. Arjona, en 60 m vallas con 8.70 (récord de España)
  • Álvaro Sánchez, en altura con 1.63 m (MMP)
  • Pablo Estudillo, en longitud con 4.99 m y en 500 m con 1:25.06 (MMP)
  • Vargas-Arana-Márquez-Arjona, en 4x200 con 1:49.87
  • Fabio Márquez, en 60 m con 8.34 (MMP)
  • Ainhoa Tenorio, en altura con 1.45 m y en 60 m vallas con 10.84
  • Miriam Ruiz, en longitud con 4.64 m (MMT) y en 1.000 m con 3:27.99 (MMP)
  • Prado-Fariza-De la Rosa-Ruiz, en 4x200 con 1:58.79
  • Paula De la Rosa, en 60 m con 8.42
  • Adolfo Orozco, en 2.000 m con 6:57.54 (MMP)
  • Mario Saucedo, en peso con 9.38 m
  • Zenebu Arana, en peso con 8.44 m (MMP)
  • Eduardo Sibaja, en pértiga con 1.65 m
  • Javier Vargas, en triple con 9.16 m
  • Alicia Burgos, en triple con 8.96 m
  • Carla Prado, 12ª en 2.000 m con 8:05.89
  • Aitana Ruiz, 13ª en 500 m con 1:33.57
  • Miguel Martín, 15º en 1.000 m con 3:42.33
  • Marta Ocaña, 18ª en pértiga

