El algecireño Antonio Ángel Arjona establece un nuevo récord de España en los 60 vallas sub-14

El atleta algecireño Antonio Ángel Arjona, del Promoción (filial del Bahía), estableció este sábado un nuevo récord de España en los 60 m vallas en pista cubierta, en categoría sub-14, con un tiempo de 8.70. Arjona logró esta marca durante el Campeonato de Andalucía de clubes sub-14 short track, celebrado en el Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga), en el que el conjunto masculino del Promoción finalizó segundo y el femenino, quinto.

El bloque masculino, que concluyó con 128 puntos, sólo se vio superado por el Atlético Vélez, mientras que las chicas terminaron en la quinta posición.

A título individual, la embajada algecireña regresó con un balance de tres primeros puestos, un segundo, dos terceros y dos cuartos, además de numerosas marcas personales.

Los resultados de cada miembro de ambos equipos fueron los siguientes:

Los equipos masculino y femenino del Promoción Algeciras