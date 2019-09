Alejandro Sandroni, entrenador del Yeclano, vio dos partes bien diferenciadas del Algeciras-Yeclano. “Hubo un tiempo para cada equipo. En la primera parte estuvimos atenazados y no hicimos lo que teníamos que hacer. Esperamos a ir 2-0 para hacerlo. Empezamos la segunda parte muy bien y tuvimos ocasiones muy claras, incluso después del 3-2 una de Carlos Selfa. Creo que el resultado más justo hubiera sido un empate, pero hay que felicitar al Algeciras por la victoria”, indicó.

El técnico lamentó que su equipo no entrara bien al partido. “Tuvimos errores que normalmente no tenemos, pero también fue mérito del Algeciras. Jugó como en los partidos anteriores y les dejamos que se adelantaran. Eso le dio muchísima confianza. En el descanso, sin cambiar jugadores, la cosa fue distinta. Perdimos el partido por deméritos nuestros y por no hacer bien las cosas en la primera parte”.

“Con los cambios vimos cerca el partido. El último gol del Algeciras fue la única ocasión clara que tuvieron en la segunda parte. Me quedo con el carácter del equipo, que con el 2-0 siguió adelante”, destacó Sandroni, que ve muy igualada la categoría. “Los partidos son un dolor de muelas para todos, para los de abajo y para los de arriba, porque todos tienen argumentos, están bien trabajados... Acabamos de empezar y todo el mundo tiene ilusión. Tenemos que mirarnos el ombligo, crecer y demostrar carácter durante los 90 minutos. Nosotros no podemos pretender ganar jugando solo 45 o 50 minutos. Eso es lo que nos llevamos de Algeciras”.

El preparador del conjunto murciano hizo hincapié en la primera parte que hizo su equipo. “Siento que perdimos 45 minutos. Los resultados al final son una consecuencia del juego. Con la humildad que tenemos no podemos ser tan pedantes de decir que con 45 minutos nos alcanza. Si jugamos los 90 seguro que estamos más cerca de sumar puntos. A partir de ahí seremos más competitivos”, recalcó.

Sandroni explicó cómo vio los goles encajados. “En el centro de Choco perdemos la marca, igual que en el segundo gol. Y en el tercero nos filtran un pase entre el lateral y el central. En la primera parte íbamos un segundo tarde en todas las situaciones. Faltaba concentración y ellos se vinieron arriba. Si no llegan a marcar, esa sensación que tuvimos en la segunda parte les hubiera llegado antes”, sentenció.