El entrenador del UCAM CF, José María Salmerón, entiende que el equipo de Salva Ballesta les "ganó en intensidad" en el empate de este domingo ante el Algeciras (1-1) y cree que los algecireños están en esta fase de ascenso a Segunda A "por méritos propios".

El técnico se mostró crítico con la actuación de los suyos: "Menos la primera acción que ellos dieron en el palo, nos hicimos con el partido. Marcamos gol, estábamos cómodos... pero no me gustó nada el partido, sobre todo porque estuvimos trotones. No estuvimos bien. Nos faltó ambición, intensidad, en ganar los duelos y sufrimos de más".

"Sabemos que es un equipo (el Algeciras) que tiene intensidad, que te gana los duelos y hacen las cosas bien. Lo mejor es el resultado, aunque me dicen que el penalti fue dudoso, pero no me voy satisfecho con el partido que hicimos. Nos superaron en los duelos y en las acciones de ataque. Hubo momentos en que nosotros les hicimos daño pero teníamos que haberles hecho más. No sé si por el calor, pero el equipo no estuvo cómodo", continuó.

"Hubo momentos en que pudimos hacer daño y en acciones muy determinadas pudimos hacer el segundo gol, no tomamos buenas decisiones. No estuvimos cómodos, estuvimos lentos y trotones y en ese sentido o metes intensidad o cualquier equipo te gana. El Algeciras hizo un buen partido y nos ganó en intensidad", abundó el preparador de los murcianos.

El técnico insistió en el mal encuentro de los suyos: "Lo importante es el resultado pero tenemos que seguir trabajando porque esto no está hecho. Ni cuando marcamos estaba hecho, porque el partido hay que jugarlo y había que buscar el segundo gol y por lo que sea, no sé si por el calor, no estuvimos bien".

"Lo mejor para nosotros es el resultado"

Preguntado sobre la alineación que dispuso en el Nuevo Mirador, respondió: "Queríamos dar velocidad. Podíamos hacer mucho daño con Santi, con Liberto, con Jordi... Tuvimos momentos para eso pero después entramos en complicarnos la vida. Creo que el arbitraje también... Cuando pudimos meter el segundo gol Jordi se fue del partido, y tuvimos que cambiarlo y tenemos que aprender de esas cosas y no estar pendientes ni del árbitro ni del contrario sino de nosotros y trabajar, porque hubiéramos sacado un muy buen resultado si las cosas hubieran ido por los cauces normales".

Sobre su rival, comentó: "Sabíamos que sería un encuentro complicado porque es un equipo que está haciendo las cosas bien. No tiene grandes nombres pero tiene un bloque fuerte y a base de intensidad están ahí, por méritos propios".

Salmerón tiene claro que en esta fase hay poco margen para el error: "Cada partido hay que sufrirlo y estar al 100%, porque cuando no lo estás, te ganan. Tenemos la calidad, pero tenemos que tener la humildad y la ambición para ganar cada encuentro. No tenemos nada conseguido. Sacamos un punto, pero si hubiéramos hecho las cosas bien hubiéramos conseguido los tres. Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel y el Algeciras nos superó. Si repetimos este encuentro en los tres siguientes no nos metemos (en ascenso)".