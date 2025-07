El Algeciras rompe con Nike y firma con la marca de ropa Capelli Sport hasta 2030

Algeciras/Cambio de look en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF ha confirmado este sábado el cambio de marca de ropa. El club rompe con Nike tras dos temporadas y ha firmado con Capelli Sport hasta 2030 para que se convierta en el nuevo proveedor oficial de los rojiblancos a partir de esta temporada 2025/26. La entidad ha asegurado que "muy pronto" se conocerán los nuevos diseños de las equipaciones.

Fin a la relación con la estadounidense Nike. A primeros de julio de 2023, el Algeciras firmó un compromiso de dos temporadas con la firma norteamericana tras el desembarco de Mac Lackey como nuevo propietario de la Sociedad Anónima Deportiva. El acuerdo fue acogido con especial ilusión por un algecirismo que anhelaba una gran marca en su camiseta tras un periodo de modestia y diferentes dificultades.

Estos dos años de Nike con el Algeciras han tenido sus altibajos y la puesta en marcha de una tienda que no terminó de funcionar y que acabó cambiando de manos. El tema de la ropa no ha marchado todo lo bien que pudiera y las quejas han sido habituales entre una afición que no encontraba tallas ni variedad de artículos, más allá de algunos precios algo desorbitados.

El club abre ahora una nueva etapa de la mano de Capelli Sport, una marca con la que ha firmado un acuerdo de larga duración hasta 2030. La firma también es de Estados Unidos, de hecho está afincada en el corazón del gigante americano, en Nueva York. Se trata de una compañía nacida en 2011 por el GMA Group y está dedicada a la fabricación de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte. La compañía ha desembarcado en Europa en los últimos años y se encuentra en plena expansión.