Lolo Escobar: "Ha sido nuestro peor partido de la temporada"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras, se mostró muy descontento por la derrota de su equipo ante el Recreativo de Huelva. "No me ha gustado nada el partido, creo que ha sido el peor de la temporada. Creo que mi mensaje se ha olvidado un poco, se ha perdido. Cuando hablo de que tenemos que conseguir 45 puntos no se pensó eso, se pensó en que somos un equipo de playoff, y un equipo de playoff nos pintó la cara y nos puso en nuestro sitio. Espero que esto nos venga bien, pero el partido fue muy malo. Nos pusimos 2-2 de forma inmerecida y aún así no fuimos capaces de agarrarnos al campo. Hicimos lo mismo que el día del Baleares, del Granada B o del Atleti B; en Primera RFEF un punto es la hostia y nos teníamos que haber quedado con el punto en vez de ir a pecho descubierto con un equipo tan peligroso como este porque lo único que puedes hacer es quedarte con cero puntos, que es lo que ha pasado", analizó el preparador.

"Estaba totalmente desesperado porque no he visto a mi equipo, he visto individualidades que querían solventar el partido a nivel ofensivo y defensivo y ese no es el camino. Nuestro camino lo deberíamos tener muy claro y espero que este partido nos reconduzca a la línea que tenemos que seguir. Y lo vuelvo a repetir, este no es un equipo de playoff, es de picar mucho, de ser mucho más intenso de lo que lo hemos sido ido y de ir a por los puntos. Nos íbamos con un punto regalado, porque no nos lo merecíamos, y fuimos a por el 3-2 e incluso el 4-2. Eso es confundirnos y no ver la realidad", lamentó Escobar, que ilustró en una frase los problemas de su equipo. "Hasta hoy no nos habían hecho un pase a la espalda con un mano a mano. Pues hoy hasta tres veces".

Cuestionado por el papel de Javi Cueto, que anotó dos goles tras salir en el descanso, afirmó: "Javi está entrenando muy bien y me confundí, tenía que haber jugado. Asumo mi culpa porque no he sabido elegir el hambre de lo que tenía en la plantilla y Javi Cueto tenía más hambre de lo que he puesto. Lo único que nos lleva a donde estamos es el hambre, la intensidad, el correr más que el contrario, y eso no lo podemos perder porque es nuestra seña de identidad".

Escobar también se refirió a las ausencias de Iván y Tomás. "Lo he dicho alguna vez por Iván. Cuando no están los dos jugadores con más liderazgo se nota".

"Tuvimos una ausencia de pies impropia. Nos tropezamos, fallamos los controles... era complicado. Pero no somos estos, también lo digo. Esto nos tiene que colocar en nuestro sitio. Hay que volver cuanto antes porque nuestro objetivo es lograr 45 puntos, no es jugar el playoff, ni muchísimo menos", sentenció el técnico algecirista.