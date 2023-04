Alfredo Santaelena: "No podemos dar tantas facilidades para que el rival llegue a la portería"

El técnico del Rayo Majadahonda, Alfredo Santaelena, observó fuera de juego en el primer gol del Algeciras en el Cerro del Espino, de donde los albirrojos consiguieron arrancar los tres puntos. "A mí parece en fuera de juego, aunque aún no lo he visto en televisión. Pero bueno, son decisiones y no nos podemos descentrar. A pesar del 0-1 el equipo estaba bien. Sí que es verdad que en el segundo gol hay una mano muy clara de ellos. Son decisiones del árbitro y lo que no podemos es dar tanta facilidades a la hora de que el rival llegue a la portería", explicó.

"Por la situación en la que estamos, porque cada punto es oro, sí que te fastidia que se vayan estos tres puntos ante un rival que a partir del 0-1 ha hecho algo más. Pero ha sido un partido equilibrado y en la primera parte tuvimos ocasiones. Hay que saber manejar estas situaciones y no ponernos nerviosos, hay que tener tranquilidad", destacó el técnico madrileño.

Sobre el Algeciras, explicó el entrenador majariego: "Es un equipo rápido, que sale muy bien a las contras y que está muy bien trabajado. Nadie esperaba que el Algeciras estuviera en esta posición. Durante buena parte del partido lo contrarrestamos bastante bien, aunque después del gol ellos tuvieron unos minutos con transiciones buenas. Rodrigo entre líneas estuvo luego bien. Todos los equipos estamos muy parejos y hay que seguir trabajando porque todo está muy complicado".

Santaelena da por buena la situación de su equipo a estas alturas de la temporada. "Firmo estar como estamos después de haber cogido el equipo en la jornada siete con un punto. Estamos con 39 puntos, aunque no estaba en nuestros planes perder, sí empatar porque el partido estaba siendo igualado, y al final tienes que intentar sumar puntos. Parece que estamos en una zona de media, de nadie, y tenemos que seguir apretando porque la gente de atrás viene fuerte. Llevábamos siete jornadas sin perder en casa. Quedan siete jornadas por delante, hay que seguir compitiendo porque cualquiera pueda ganar a cualquiera. La liga es muy bonita, pero muy exigente, y todos los equipos tenemos que estar muy metidos", indicó.