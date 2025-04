Yeclano - Algeciras: tierra a la vista

Algeciras/El Algeciras CF afronta este sábado (20:00) otra oportunidad para amarrar la permanencia. El equipo de Fran Justo visita al Yeclano Deportivo en La Constitución en la 34ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos, con 44 puntos tras su empate ante el Sanluqueño, viajan impulsados por una dinámica de seis partidos sin perder (14 de 18 puntos), pero con incógnitas en un vestuario que vuelve a verse afectado por la acumulación de pequeñas lesiones y molestias físicas.

El Algeciras acaricia ya el objetivo, pero Fran Justo entiende que falta dar un gran paso más para sellar la salvación. "Nuestro objetivo lo tenemos claro, sabemos que con 48 puntos eres equipo una temporada más de Primera Federación independientemente de lo qué suceda con los rivales y que con 47 nadie ha descendido en las cuatro temporadas de la categoría", argumentó el técnico rojiblanco, cuyo equipo se juega también un golaveraje que tiene favorable por el 1-0 de la primera vuelta en el Nuevo Mirador.

Los del Nuevo Mirador, no obstante, llegan a este tirón final mermados, como ya pudo verse la pasada jornada en casa: Justo pierde a Tomás, que aprovechará la sanción para intentar recuperarse de sus molestias. El técnico recupera a Neco Celorio, aunque desveló que el cántabro también anda entre algodones como el capitán Iván Turrillo, el delantero Rodrigo Escudero o al extremo Juan Hernández. El míster no desveló sus cartas en la previa antes de que la expedición pusiese rumbo a tierras murcianas. "Estamos atravesando un momento de dificultad, pero no vamos a poner excusas", aseguró. "Sí creo que la gente tiene que ser consciente de la realidad de esta plantilla, de este equipo, y la auténtica machada que están haciendo estos jugadores".

El entrenador insiste en la importancia de no perder de vista la meta: "A ver si somos capaces de ganar y si lo podemos lograr con margen para mirar más allá, pero la realidad es que tenemos que mirar acá", dijo en referencia a una salvación por cerrar. El Algeciras comienza la jornada con siete puntos de colchón sobre el descenso, pero el Yeclano tiene la posibilidad de acercarse a solo tres puntos.

Justo advierte de la dificultad del Yeclano, "un muy buen equipo, que viene de una gran victoria y tiene un estadio muy complicado", subrayó. "Pocos han podido sumar los tres puntos allí", agregó el gallego, que espera "un partido dificilísimo en un un campo que va a marcar el devenir del encuentro". El algecirista advierte de que La Constitución, "el campo más estrecho de la categoría", obliga a una concentración excepcional: "Nos tendremos que adaptar al contexto desde el calentamiento porque el Yeclano no va a permitir margen para ubircarnos".

"Tenemos claro lo qué va a demandar el partido. Estos encuentros son para equipos que quieran competir", arengó Justo, que recuerda que el Yeclano cuenta "con la defensa menos goleada de la categoría" y "compite con el alma, transmite energía y te penaliza los errores".

El Yeclano-Algeciras empezará justo después del decisivo Alcoyano-Recreativo de Huelva que se disputará a las 18:00 en El Collao, un duelo a cara o cruz entre dos de los rivales sumidos en puestos de descenso.

"Tenemos que ver el mérito que tiene cada punto, valorar y ser conscientes de contra quienes competimos y donde estamos", sentenció Justo antes de montarse en el bus.