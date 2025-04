Algeciras - Alcorcón: a velocidad de crucero en el Nuevo Mirador

Algeciras/El mejor Algeciras CF de la temporada se da cita este domingo (12:00) con el mejor Alcorcón del curso. Por resultados -ambos equipos enlazan tres victorias seguidas- y por sensaciones de juego y confianza, dos bólidos se cruzan en el Nuevo Mirador con un mismo objetivo: dar otra zancada hacia la permanencia en la Primera Federación. Los rojiblancos llegan a la 32ª jornada liguera con 40 puntos y dos encuentros consecutivos en su templo, una oportunidad para encarrilar una temporada en la que los chicos de Fran Justo no han parado de salvar obstáculos.

El algecirismo se ha vuelto a ilusionar tras la meteórica reacción de un Algeciras que en Villarreal sumó su victoria más contundente y rubricó la mejor racha de la era Justo. Este acelerón ha permitido a los rojiblancos salir del descenso y poner algo de tierra de por medio, aunque el entrenador insiste en que el trabajo todavía no está terminado. El gallego Justo se hace fuerte desde la cautela y las lecciones aprendidas en el pasado, consciente de que cada vez que su equipo ha movido la mirilla, se ha pegado un trompazo.

El Algeciras aspira a una cuarta victoria consecutiva, algo que no ha logrado nunca en la Primera Federación y que conquistó por última vez la inolvidable campaña con Salva Ballesta (hasta seis seguidos ganaron entonces en aquella extinta Segunda B). Los rojiblancos van a repetir en casa durante la Semana Santa ya que el Domingo de Resurrección recibirán al Atlético Sanluqueño, pero Justo no quiere mirar más allá del Alcorcón. "No hay que pensar que tenemos dos partidos en casa. Vamos a jugar uno, el del Alcorcón, nada más", zanjó.

Los algeciristas afrontan el encuentro con la baja por lesión de Rodrigo Escudero. El goleador se lastimó en Villarreal y tendrá que parar unas semanas por una lesión muscular. Alrededor de un mes calculan en La Menacha. No hay manera de que este equipo esté al completo ahora que por fin volvía Rafa Roldán. Justo recupera a Pablo Larrea, que cumplió sanción, y tiene que ver cómo rearma la alineación: Parece claro que Manín va a entrar por Escudero; la cuestión es quién saldrá para que vuelva Larrea al centro del campo. ¿El capitán Iván Turrillo o prescindirá de un Álvaro Leiva en estado de gracia? ¿O quizás Tomás o Diego Esteban necesiten un respiro después de tanta tralla? "No es sencillo tenerlo claro, pero es un lujo para nosotros como entrenadores el poder elegir", reconoció el técnico.

Más allá de las varientes en el once, Fran Justo insiste en "competir con los que estamos y plantear un partido como venimos planteándolo últimamente". El gallego subraya la importancia de los onces que saldrán y de los que tendrán la oportunidad desde el banquillo, como ha ocurrido semanas atrás con Leiva, Manín, Juan Hernández...

"Hemos sumado tres victorias de una tacada, pero no son suficientes", advierte el entrenador. "El estar peleando por lo que estamos peleando nos ubica a todos y sabemos que queda mucho camino por recorrer", insiste.

El rojiblanco calcó los elogios de su homólogo en el banquillo alfarero: "El Alcorcón está en un muy buen momento de juego, compitiendo muy bien y se está volviendo un equipo muy completo, con muchos registros, muy bien trabajado por Pablo", sostiene Justo. "Tiene una plantilla que se nota que está enchufada y no es casualidad está dinánimca. Va a ser un partido complicado, pero jugamos en nuestra casa, con nuestra gente".

A Justo no le dice nada la ausencia por sanción del visitante Vladys, el máximo goleador del Alcorcón: "Me preocupa más que no tenemos a Escudero. Que te falte tu mejor goleador siempre es un incoveniente, pero es lo que nos llevamos encontrando toda la temporada".

El míster entiende que el horario invita a vivir un gran día en el Nuevo Mirador en un Domingo de Ramos que concentrará su actividad por la tarde en la ciudad. El Algeciras intentará emular lo conseguido en los últimos partidos contra Antequera, Atlético de Madrid B y Villarreal B: "Presión era cuando jugábamos con 30 puntos, ahora son oportunidades", senteció Justo.