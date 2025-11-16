El Juventud Torremolinos - Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenos d\u00edas! El Algeciras CF rinde visita este domingo a partir de las 12:00 horas al Juventud Torremolinos en la 12\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. Los rojiblancos se desplazan arropados por su afici\u00f3n al estadio El Pozuelo, muy cerca de la capital de M\u00e1laga, para intentar prolongar las sensaciones de la \u00faltima victoria en el Nuevo Mirador ante el Antequera. Los de Javi V\u00e1zquez buscan enlazar dos triunfos, algo que se les resiste esta temporada. El t\u00e9cnico algecirista tiene acumulaci\u00f3n de bajas en el centro del campo, ya que no podr\u00e1 alinear a Jony \u00c1lamo ni al capit\u00e1n Iv\u00e1n Turrillo. Adem\u00e1s, Man\u00edn est\u00e1 sancionado y siguen en proceso de recuperaci\u00f3n Eric Montes, Javi Avil\u00e9s y Samu Casado. El entrenador tendr\u00e1 que improvisar para equilibrar el once en la zona ancha. El Torremolinos llega con los mismos 14 puntos que el Algeciras. Antonio Calder\u00f3n, ex de la Balona, dirige a un reci\u00e9n ascendido que est\u00e1 destacando por su car\u00e1cter competitivo en la primera campa\u00f1a del club en la categor\u00eda. Los blanquiverdes solo han cedido una derrota en su campo, la que encajaron en la jornada inicial ante el Europa. La previa: Uno para todos y todos para uno