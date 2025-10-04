Betis Deportivo-Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buen mediod\u00eda! El Algeciras CF visita al Betis Deportivo en la ciudad deportiva Luis del Sol,a partir de las dos de la tarde, en la sexta jornada del grupo II de Primera Federaci\u00f3n. Los albirrojos llegan a la casa del actual colista de la categor\u00eda con el buen \u00e1nimo con el que termin\u00f3 hace una semana en el Nuevo Mirador, cuando venci\u00f3 al Murcia por 1-0. Javi V\u00e1zquez solo cuenta con las bajas de Par\u00eds Adot, con molest\u00edas, y de Eric Montes, que sigue su proceso de recuperaci\u00f3n. El plan de partido, seg\u00fan declar\u00f3 el t\u00e9cnico madrile\u00f1o, determinar\u00e1 si mantiene el once titular con el que empez\u00f3 el partido contra el Murcia, con Man\u00edn en la punta de ataque, o volver\u00e1 a poner a Juanma como nueve y reforzar\u00e1 el centro del campo. El m\u00e1s reciente antecedente de un Betis Deportivo-Algeciras es el de la pasada temporada, y ambos empataron a uno. El filial b\u00e9tico solo ha sumado tres puntos en las cinco jornadas anteriores. Su entrenador, Javi Medina, dirige un equipo que realiz\u00f3 muchos cambios durante el verano, y que ray\u00f3 la victoria en su \u00faltimo partido, contra el Marbella, con el que termin\u00f3 igualando el marcador.