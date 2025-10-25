El Algeciras CF - Alcorcón de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! El Algeciras CF recibe este s\u00e1bado a partir de las 14:00 horas a la AD Alcorc\u00f3n en el estadio Nuevo Mirador. Los rojiblancos afrontan la 9\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. El equipo de Javi V\u00e1zquez se reencuentra con sus aficionados en puestos de descenso con 8 puntos despu\u00e9s de dos derrotas seguidas, la \u00faltima en la visita a Cartagena. El cuadro algecirista encadena tres semanas sin ganar y precisa de un nuevo impulso para escaparse de la zona peligrosa de la clasificaci\u00f3n. El Algeciras tiene las bajas confirmadas del sancionado \u00d3scar Castro y los lesionados Eric Montes, Samu Casado y Javi Avil\u00e9s. El once inicial podr\u00eda tener algunas variaciones, aunque la principal inc\u00f3gnita es por qui\u00e9nes se decantar\u00e1 el entrenador para el puesto de central. La puja sigue abierta entre Aleix Coch y V\u00edctor Ruiz. Tambi\u00e9n cabe la posibilidad del regreso de Paris Adot. El Alcorc\u00f3n comparece en el Nuevo Mirador tras una dura derrota en casa ante el Sabadell, pero despu\u00e9s de haber protagonizado un buen arranque de temporada. Los alfareros cuentan con 12 puntos y est\u00e1n a tiro de piedra del liderato que comparten el Europa y el Cartagena. La previa: Algeciras - Alcorc\u00f3n: a por un necesario subid\u00f3n