Pablo Larrea rechaza la renovación con el Algeciras

Algeciras/Otra opción que se escapa. El futbolista Pablo Larrea ha rechazado la renovación con el Algeciras CF. El club del Nuevo Mirador ha trasladado este lunes la negativa del centrocampista y ha cerrado el compás de espera. No es el primero que dice "no" al proyecto rojiblanco 2025/26 en la Primera Federación y puede que no sea el último porque el algecirismo todavía está a la espera de conocer cómo culminan las negociaciones con Aleix Coch y Rodrigo Escudero.

"El Algeciras CF anuncia la salida de Pablo Larrea. El jugador no ha querido prolongar su contrato a pesar de que contaba con una opción para seguir un año más en nuestro club. Desde la entidad le deseamos la mayor de las suertes en su futuro", ha comunicado la entidad, que este verano está realizando un ejercicio de transparencia para mantener a sus abonados y seguidores al corriente de la confección del nuevo equipo.

Después del intento fallido con Arnau Gaixas, que ha fichado por el Eldense, el Algeciras ha encajado la negativa de Pablo Larrea. Es fútbol y es lo habitual del mercado cada verano: negociaciones, tira y afloja, ofertas, castillos en el aire, retos... los jugadores cambian, pero el escudo sigue. Y que nadie dude de que vendrá otro jugador para ocupar el espacio de Larrea como también lo hará otro para la vacante dejada por Gaixas. Seguro que a Jordi Figueras no le coge con la guardia baja.

Pablo Larrea aterrizó en el Algeciras en el pasado mercado de invierno tras la grave lesión de rodilla de Eric Montes y la realidad es que el madrileño encajó como un guante en el mediocentro. El fichaje tuvo su intriga por los problemas que el club atravesó en enero y febrero para inscribir y dar de alta la ficha, pero cuando Larrea entró en el verde ya no volvió a salir. Fran Justo supo sacar tajada a un mediocentro experimentado que venía de capa caída del Real Murcia y que, sin duda, se ha revalorizado en la segunda vuelta del último campeonato.

Larrea disputó 12 partidos, con casi mil minutos, y ayudó a los algeciristas a rubricar con holgura la permanencia en la categoría y a terminar con máxima tranquilidad en una recta final en la que los rojiblancos estuvieron cerca de soñar con algo más.

El nuevo director deportivo tiene margen de maniobra (casi dos meses) y mucho trabajo avanzado ya que el Algeciras 2025/26 dispone de 17 futbolistas confirmados: Paris Adot, Tomás Sánchez, Lautaro Spatz, Eric Montes, Iván Turrillo, Manín y Javi Avilés -entre los que continúan- y las incorporaciones de Rastrojo, Samu Casado, Joe James Riley, Iván Moreno, André Nader, José Carlos, Óscar Castro, Carlos Arauz, Dani Garrido y Víctor Ruiz.