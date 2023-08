Pablo Ganet, de nuevo en la órbita del Algeciras

¿Habrá tercera etapa de Pablo Ganet en el Algeciras? El centrocampista, que ya militó en dos etapas distintas en el equipo albirrojo y fue clave en la temporada del último ascenso a Segunda B, ha dejado de entrenarse con el resto de sus compañeros en el Real Murcia, que no le garantiza los minutos que el ecuatoguineano desea jugar la próxima temporada. Según informa el jefe de deportes de la Televisión Autonómica de la Región de Murcia, Juan Cervantes, el malagueño no se entrena con sus compañeros desde este miércoles para evitar lesiones ante posibles ofertas y tendría un ofrecimiento del Algeciras.

"Ganet sabe que tiene que marcharse. Sí esta en los planes del Real Murcia, pero no con el rol que le gustaría al futbolista. Le han dicho que no va a jugar como él quiere, sino menos de lo que esperaba. No se le ha invitado a marcharse, pero si encuentra equipo podría hacerlo y ese puede ser el Algeciras", indica Cervantes en su canal de Youtube. Ganet ya no jugó este miércoles el amistoso que el Murcia disputó con el Lorca Deportiva, al que se impuso por 0-2.

La Verdad de Murcia también apunta a que su marcha en enero para disputar la Copa de África con Guinea Ecuatorial ha influido notablemente en la decisión de dejarle marchar, aunque este diario lo sitúa en equipos de África o Asia.

Para reforzar su centro del campo el Murcia tiene en mente a Tomás Pina, jugador de 35 años que cuenta con experiencia en equipos como el Mallorca, el Villarreal y el Alavés, que la última temporada ha jugado en China.

Aunque el Algeciras tiene el centro del campo bien cubierto con la renovación de Iván y Borja y las incorporaciones de Eric Montes, Marino Illescas, Mario García -aunque aún no ha podido jugar este verano- e incluso Diego Esteban, Ganet aportaría un perfil con mucho despliegue físico, llegada y buen golpeo. En la mente de todos está el gol que el ecuatoguineano anotó de falta directa ante el Real Jaén en la fase de ascenso de la temporada 2018/2019.

La temporada siguiente se mantuvo en Segunda B, primero a las órdenes de Emilio Fajardo y luego con Salva Ballesta, hasta que la liga se suspendió por la Covid-19. La temporada siguiente se enroló en el Real Murcia, en Segunda RFEF, en la que fue clave para conseguir el ascenso. El malagueño fue titular toda la temporada y anotó el gol que le dio el salto de categoría en la final ante el Peña Deportiva Santa Eulalia en el triunfo por 1-2, erigiéndose como héroe del ascenso.

La temporada pasada fue titular durante toda la primera vuelta, pero perdió protagonismo en la segunda. En total disputó 34 partidos, 19 como titular, y anotó cuatro goles.

Pablo Ganet Comitre (Málaga, 04 de noviembre de 1994) llegó por primera vez al Algeciras con 21 años en la temporada 2016/2017, en la que disputó 35 partidos y logró disputar con los albirrojos la liguilla de ascenso a Segunda B, pero el Astorga eliminó en la tanda de penaltis a los que entonces dirigía David Gutiérrez Guti. La temporada siguiente se mantuvo en el equipo, pero en diciembre se marchó al Ittihad de Tánger. En la 2018/2019 se enroló en el San Roque de Lepe, en Tercera, y en el mercado invernal volvió al Algeciras para ascender a Segunda B.