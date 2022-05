El otro premio por el que lucha el Algeciras

El Algeciras CF se encuentra inmerso en una disputadísima pelea por el playoff de ascenso en el grupo II de la Primera RFEF. A pesar de la derrota en Castellón, el equipo de Iván Ania está a solo dos puntos del quinto y a tres del cuarto, con todo por decidir a falta de cuatro finalísimas. Pero los albirrojos no solo aspiran a volver a vivir una fase de ascenso a Segunda. Los del Nuevo Mirador aspiran también a conseguir un billete para la próxima Copa del Rey, un torneo que siempre supone un atractivo más y un plus a la hora de buscar ingresos económicos. Poco se habla de la Copa y es una posibilidad muy real.

En principio, la Federación Española de Rubiales ha marcado que los cinco primeros de cada grupo de la Primera RFEF vayan a obtener el pasaje para la próxima Copa del Rey. En lo que respecta a la competición del Algeciras, la casi segura clasificación del Villarreal B para el playoff (tiene once puntos de colchón) abre la puerta del torneo copero al sexto clasificado, un motivo más para apurar hasta el final la más mínima opción de quedar lo más arriba posible.

Pero el Villarreal B podría no ser el único filial en copar las plazas nobles del grupo II. El Barcelona B se ha catapultado a la quinta plaza (51 puntos). De hecho, si la liga hubiese terminado el pasado fin de semana, el sexto y el séptimo habrían logrado billete copero.

El Barça B, no obstante, no es el único filial en la gran puja abierta por la cuarta y quinta posición. El Real Madrid Castilla (49) no ha arrojado la toalla ni mucho menos. Los chicos de Raúl podrían mover aún más atrás la clasificación copera de lograr la hazaña de acabar entre los mejores.

Y otro de los supuestos finales es que los filiales de Madrid y Barcelona acabasen, por ejemplo, sexto y séptimo, lo que llevaría el pasaporte copero hasta la octava posición.

El Algeciras de Iván Ania quiere estar en la fase de ascenso de Galicia en el mes de junio. Tras haber hecho los deberes de la permanencia por adelantado, los albirrojos están inmersos en un pelotón de aspirantes con nueve conjuntos en apenas tres puntos. Los algeciristas han dejado escapar varias oportunidades, sobre todo en un Nuevo Mirador donde encadenan cuatro empates. Sin embargo, las opciones siguen estando ahí, en buena parte debido a los muchos enfrentamientos directos cada semana.

Pero el tiempo corre y la competición se acaba. Cuatro fechas por delante y un partido ineludible el próximo sábado ante el Sevilla Atlético (19:00). Ganar se antoja fundamental para mantenerse en la brecha... y quién sabe si por una plaza para la Copa en el caso de que los albirrojos se queden a las puertas del playoff.