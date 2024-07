Nuevos jugadores del Algeciras destacan el buen ambiente y la ambición

Algeciras/El Algeciras CF presentó a tres de los nuevos jugadores que han llegado este verano al Nuevo Mirador. Por la sala de prensa pasaron el delantero Rodrigo Escudero, el portero Iker Venteo y el central Arnau Gaixas. Todos se mostraron satisfechos con el ambiente en el grupo de trabajo y con la ambición que observan que existe. La dirección deportiva no desvela nada nuevo sobre tu trabajo en el mercado de fichajes. Todo sigue siendo posible hasta el próximo 31 de agosto, fecha de cierre para altas y bajas.

Miguel León, uno de los dos miembros de la dirección deportiva albirroja, reconoció las buenas sensaciones que existen. "Hasta que se cierre el mercado y pasen cinco primeros jornadas no vamos a saber la medida que pueden dar algunos equipos. Nosotros estamos centrados en lo nuestro. Creo que si lo hacemos así nos va a ir mejor", dijo.

Rodrigo Escudero, delantero que ofrece polivalencia a la hora de jugar por el extremo o de nueve, destacó "las muchas ganas y la ambición" que percibe "tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico". En su opinión, se conjugó "mezcla de gente joven y veterana. Creo que puede dar resultado". Lo expresó desde su amplia experiencia, un jugador que ya estuvo en el punto de mira del Algeciras para la temporada pasada.

Llegó al Algeciras atraído por Fran Justo y el proyecto deportivo, según señaló Jordi Figueras, el segundo de los miembros de la dirección deportiva algecirista.

A la hora de jugar, "si tiene que ser en banda, será en banda, o si tiene que ser de nueve, pero lo importante será participar. Si el equipo es capaz de acoplarse bien, será una buena temporada. Podemos dar mucha guerra". Preguntado por su nueva experiencia en el grupo II de Primera Federación, declaró que era "una cosa que me apetecía como experiencia. Como futbolista, abres nuevos horizontes. En cuanto al nivel, imagino que será parecido que en el grupo norte"

Escudero, si hay que señalar algo de lo que lleva entrenando en los últimos quince días, mencionó la carga física. "En las últimas temporadas estaba menos acostumbrado, y considero positivo lo que nos está exigiendo el preparador. Nos va a venir bien a todos".

El portero Iker Venteo, procedente del Español, valoró a Lucho García, su competidor en la portería, "un gran compañero, que me ayuda desde que entré". Se sintió atraido por el interés mostrado y porque "moverse también es bueno porque me va a ayudar a crecer". En lo que lleva en Algeciras sobresale que "me he sentido como en casa desde que llegué. Venir de pasar diez años en un mismo club y vivir esto se agradece, desde los capitanes, Turrillo y Tomás, hasta el resto". De su nuevo entrenador, Fran Justo, explicó que propone un juego muy asociativo. "Tiene una idea clara, y es que el equipo cree".

El central Arnau Gaixas afirmó que su objetivo es convertirse en un jugador importante, "pero hay mucha competencia" Se reconoció como jugador que quiere la pelota. Me gusta el balón. Los partidos se controlan teniendo la pelota, y con las ideas claras. Vamos a trabajar para ofrecer un fútbol atractivo". Compartió que la salida de balón bajo presión se entrena, "y es el mensaje de Fran (Justo) y el cuerpo técnico. Queda mucho para mejorar, pero ya se van viendo pequeños detalles que serán la base del nuevo año".