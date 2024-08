Los dos nuevos Javi del Algeciras prometen calidad y verticalidad

Algeciras/El Algeciras CF que va a disputar la temporada 2024-2025 cuenta con dos nuevos jugadores cuyo nombre es Javier, uno es Alonso, procedente del Tenerife, y otro Gómez, que llega del Sabadell. El primero está llamado a contar como uno de los once futbolistas albirrojos titulares en el centro del campo, en la creación y en el sistema defensivo. Gómez, extremo que sabe usar sus dos piernas, ofrece verticalidad en una delantera a la que todavía le quedan vacantes por cubrir.

El tinerfeño fue cedido para tener una oportunidad de volver al fútbol. En palabras de Jordi Figueras, de la dirección deportiva del club de La Menacha, "todos creíamos que era el paso correcto para que cogiera esa importancia que él necesita en un equipo y el poder volver a su club de origen mucho mejor que el año pasado. Desde aquí agradecerles al Tenerife y también agradecer a Javi que fue todo muy rápido, muy fácil desde el primer día que hablamos".

Alonso, que reconoció haber recibido consejos e información del exalgecirista Álvaro Romero, subrayó precisamente que, siendo la primera vez que sale de su casa, "era importante estar en un sitio que se me valorara". Su deseo es alcanzar la titularidad, como todos sus compañeros, pero "quiero participar porque me lo merezca, no porque venga a buscar minutos. Quiero hacer minutos y de calidad".

Declaró sentirse cómodo con la compañía de Éric Montes e Iván Turrillo. "La verdad es que hay en el equipo bastante competencia, competencia sana, y ellos son jugadores con recorrido en la categoría, que me aportan otra perspectiva. Estoy intentando adaptarme también a ellos, lo que están acostumbrados a hacer, igual que ellos se acostumbran a mi manera de jugar y de estar en el campo, pero es muy fácil porque son jugadores de gran calidad y que aportan mucho", explicó.

El otro Javi, Gómez de apellido, no le teme a la competencia creciente en la zona delantera. "Creo que ahora falta gente por llegar, y creo que individualmente va a ser mejor para cada uno que haya competencia. Cuanto mejor plantilla haya, más arriba vamos a quedar", señaló. Dijo sentirse cada vez más a gusto con la idea del juego del nuevo entrenador, Fran Justo. "Es muy atractiva, para la gente de arriba nos viene muy bien, y la verdad es que en las dos últimas semanas, después de la lesión de rodilla, me he encontrado bastante a gusto".

Figueras lo definió como "un extremo de los que no hay, ambidiestro, que te sale para adentro y para afuera con mucha facilidad. Es un jugador vertical, que encaja a la perfección en el estilo de juego del mister y para nuestra manera de entender el fútbol".

El jugador destacó el buen ambiente en el vestuario. "El grupo humano es una maravilla. La clave de un equipo para que esté arriba es esa, y es algo que nos han trasladado a los nuevos. Hay rivalidad sana y un buen ambiente en el vestuario. El cuerpo técnico y la directiva nos hacen sentir a gusto, y cuando vas a trabajar a un sitio así se trabaja también a gusto", declaró.

Será su primera experiencia en el grupo sur de Primera Federación. "Creo que el grupo II es mucho más fuerte que el uno.